Christbaumabholung in Gammertingen

Wie üblich engagieren sich Jugendliche bei der Christbaumabholung nach dem Dreikönigstag. In diesem Jahr übernimmt der Jugendclub „Häusle“ aus dem Gammertinger Stadtteil Harthausen diese Aufgabe.

Los geht es am Freitag, 13. Januar, ab 14 Uhr in den Teilorten Mariaberg, Bronnen, Kettenacker, Feldhausen und Harthausen. Die Bäume in der Kernstadt Gammertingen werden am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr abgeholt. Im Anschluss werden sie einer zentralen Verwertungsaktion unterzogen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Bevölkerung wird gebeten, die abgeschmückten Bäume rechtzeitig am Straßenrand bereitzustellen. Es werden ausschließlich Christbäume mitgenommen und keine sonstigen (Grün-)Abfälle.