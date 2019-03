Chor „Spirit of Joy“ überrascht mit neuem Programm für das Jahreskonzert

Das dritte große Jahreskonzert des Gospelchors „Spirit of Joy“ bietet dieses Mal ein überraschend neues, differenziertes Programm. Chorleiter David Heinzelmann hat sich viele Gedanken über die Zusammenstellung der verschiedenen Lieder gemacht. „Das Wichtigste dabei ist: Wir bleiben unserem Chornamen und gleichzeitigen Motto treu. Die Freude ist unsere Motivation und unser Ansporn“, sagt der studierte Musiklehrer, der im Sommer sein Staatsexamen ablegt.

Nachdem David Heinzelmann das Programm zusammengestellt und seinem Chor vorgestellt hatte, gingen die intensiven Probearbeiten der Sänger los. Im vergangenen Jahr noch lag das Schwerpunktthema des Konzertes auf Jazz.

„Ich arbeite sehr gerne mit Gegensätzen“, erklärt Davin Heinzelmann. Dies veranlasste ihn, dem diesjährigen Konzert eine ganz andere Ausrichtung zu geben. So werden traditionelle Gospels Bestandteil sein, aber auch Aktuelles aus Film und Pop. Die Konzertbesucher dürfen sich beispielsweise auf die Gospelversion des U2- Hits „I still haven´t found what I´m looking for“ oder auf „Stand by me“ freuen. Letzteres soll sogar in der Version, die für den britischen Prinzen Harry und seine Braut Meghan zur royalen Hochzeit gesungen wurde, vorgetragen werden.

Der Wechsel von langsam und ruhig zu rhythmisch und beschwingt sei bei der Programmgestaltung ebenfalls eine wichtige Komponente. Dieser Wechsel wird eindrücklich beim Gebet „Vater Unser“ vermittelt. Der Chor wird es direkt hintereinander in einer besinnlichen Version singen und anschließend in Suaheli, einer rhythmischen und körperbetonten Bantusprache aus Ostafrika. „Das Gebet ist derselbe Inhalt und doch so unterschiedlich in der Musik. Es könnte gegensätzlicher fast nicht sein“, schwärmt David Heinzelmann.

Studienkollegen und Freunde von ihm unterstützen den Gesang am Schlagzeug, Bass, Saxophon sowie an zwei Keyboards und am Cello. Die Band werde mit Hintergrundklängen oder auch mit dominanteren Tönen für weitere Emotionen sorgen, erklärt der Chorleiter. Und damit ist noch nicht genug: Heinzelmann hat zum Einzug des Chors ein Lied speziell für den Chor komponiert, getextet und vertont. Unter dem Titel „Feel the Spirit“ soll es ab sofort die Erkennungsmelodie vom Chor „Spirit of Joy“ werden.

Der Eintritt zum etwa einstündigen Gospelkonzert am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche in Gammertingen ist frei, um Spenden wird gebeten.