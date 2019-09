Die Fusion der Verkehrsgesellschaften Hohenzollerische Landesbahn (HZL) und Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG lässt so manchen eingefleischten Hohenzollern mit einem Grummeln in der Magengegend zurück: Es scheint so, dass die eingesessene Landesbahn, ein Sinnbild für die einstige Selbstständigkeit der Hohenzollerischen Lande, mehr und mehr von der Bildfläche verschwindet (wir berichteten bereits). Statt mit dem HZL-Emblem fahren Busse verstärkt mit dem SWEG-Schriftzug.

Als sich die Fusion der beiden Gesellschaften anbahnte, sagte Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle, dass sich kaum etwas ändern werde. Der Name Hohenzollerische Landesbahn solle in den Regionen, in denen die HZL unterwegs ist, beibehalten werden, hieß es im Sommer 2017.

Einfluss des Landes ist größer

Als die kleine hohenzollerische Verkehrsgesellschaft im Dezember 2017 unter das Dach der SWEG schlüpfte, verkleinerte sich der Einfluss der hohenzollerischen Landräte. Bei der HZL besaßen die Landkreis Sigmaringen und der Zollernalbkreis jeweils 14 Prozent der Anteile, der Rest gehörte dem Land. Unter dem Dach der SWEG ist die Macht des Landes deutlich größer: Den beiden Landkreisen gehören lediglich noch jeweils 2,5 Prozent.

Trotz des Machtverlusts bleibt die Landrätin bei ihrer Haltung: „Die HZL muss als Marke erkennbar bleiben – ich nehme da nichts zurück“, sagt sie. Ähnlich hatte sie sich bereits geäußert, als Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor zwei Wochen die SWEG-Bahnbetriebswerkstatt in Gammertingen besuchte. Sie sei sich durchaus bewusst, dass sich die Menschen in der Region mit der Marke HZL identifizieren, betonte Stefanie Bürkle.

Dennoch setzt das Verkehrsunternehmen mittlerweile Busse ein, die ausschließlich das blau-weiße SWEG-Design tragen. „Das war kein bewusster Schritt, sondern ist eher das Ergebnis einer Eigendynamik, die sich nach der Fusion entwickelt hat“, sagte SWEG-Vorstandsmitglied Tobias Harms am Rande von Hermanns Besuch in Gammertingen. Im Anschluss an die Fusion habe immer im Vordergrund gestanden, dass der Verkehr reibungslos funktioniert, ergänzte Stefanie Bürkle.

Dennoch soll die Marke HZL auch auf die Busse zurückkehren, von denen sie vorübergehend verschwunden ist. „Es wird da eine Variante geben: HZL, ein Unternehmen der SWEG – das halte ich für eine sehr gute Lösung“, sagt Bürkle. Wann genau das Design wieder angepasst werden soll, ist zurzeit noch offen. „Grundsätzlich ist eine solche Maßnahme aber unkompliziert umsetzbar“, sagt Tobias Harms. „Das kann schnell gehen.“