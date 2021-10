Cello-Ensemble spielt Abba-Songs, Mozart-Stücke und italienische Oper

Mariaberg (sz) - Das Solina Cello Ensemble kommt mit seinem Programm „Cross over Europe“ in den Gammertinger Ortsteil Mariaberg. Das Programm bietet eine musikalische Reise durch 14 europäische Länder und durch 100 Werke verschiedener Genres. Das Konzert beginnt am Freitag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle am Krätzenberg.

„Waren Sie schon einmal gleichzeitig in einem Sinfoniekonzert, auf einer Schlager- oder 80er-Party, bei einer Jazz-Session, in der Oper, im Ballett und im Kino? Nein?! Dann wird’s Zeit“, schreibt der Veranstalter, das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg, in einer Pressemitteilung. Gäste könnten sich beim Konzert des Cello-Ensembles auf mehr als 100 der bekanntesten Werke und schönsten Gassenhauer der europäischen Musikgeschichte freuen, zusammengefasst in einzigartigen Länder-Medleys.

Zu hören sein werden Stücke von Abba, Falcos „Amadeus“, Macky Messer, Mozarts „Zauberflöte“ und Tschaikowskys „Schwanensee“. Darüber hinaus geboten sind der griechische Sirtaki, Edith Piaf und die Beatles, Beethovens „Elise“, Strauß’ „Donau-Walzer“, Ravels „Bolero“ und die italienische Oper.

Das Konzert in der Mehrzweckhalle findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung statt. Besucher müssen einen 3G-Nachweis erbringen. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über die Luca-App oder per Kontaktformular am Einlass.