Casimir Bumiller stellt in Gammertingen sein neues Buch vor

Der Historiker Casimir Bumiller hat im Gammertinger Rathaus sein neues Buch „Zwischen Alb und Alpen“ vorgestellt. Die zweite gemeinsame Veranstaltung der Stadt und des Hohenzollerischen Geschichtsvereins in Folge fand wieder im Schlosssaal statt und war bestens besucht. Der Band kam druckfrisch vom Südverlag Konstanz und somit gerade rechtzeitig zur Präsentation. Übergeben wurde er von Rainer Maucher als Vertreter des Verlagsbüros Wais & Partner, Stuttgart. Dort wurde das Buch mit vielen Illustrationen ansprechend gestaltet.

Bürgermeister Holger Jerg zeigte sich bei der Begrüßung ebenso überrascht wie erfreut über den „großen Zuspruch“ und gab einen ersten Leseeindruck: „Die ersten fünf Seiten sind auch für uns Laien schon so spannend geschrieben, dass man unbedingt weiterlesen möchte.“ Dass die Grafen von Gammertingen im Mittelalter nicht unbedeutend gewesen sein konnten, bestätigten auch die neuen archäologischen Forschungen von Sören Frommer. Die Stadt Gammertingen nahm sich des Themas an und beauftragte den frei schaffenden Historiker Casimir Bumiller, der bereits beratend für die Stadt tätig war. Auch dass es Beziehungen von der Alb bis ins Engadin gegeben haben musste, wusste Bürgermeister Jerg. War er doch vor Jahren dort zufällig im Urlaub und wurde vom ortsansässigen Historiker über die Gammertinger befragt und unterrichtet.

Es sei selten, dass eine Stadt in der Größe Gammertingens sich so intensiv mit ihrer Geschichte beschäftige, sagte Bumiller zu Beginn seiner Ausführungen. Als Dank könne er etwas bezüglich der Erstnennung zurückgeben, außerdem – so Bumiller augenzwinkernd – habe er gehört, dass ein gewisser Jerg von Gammertingen in Pontresina aufgeschlagen sei.

Bumiller kann bei seiner Darstellung gleich mit einem Paukenschlag der Geschichte aufwarten: Eine Abschrift der St. Galler Annalen bestätigt, dass König Heinrich IV im Jahr 1083 jenen Teil der Stadt Rom erobert, indem sich St. Peter befindet, wobei sich die Grafen Ulrich von Gammertingen und Ulrich von Kyburg mit ihrem Gefolge besonders hervorgetan haben. Zum einen kann laut Bumiller die erste Nennung der Stadt um 18 Jahre vordatiert werden, zum anderen weiß die Nachwelt, dass Ulrich I. von Gammertingen ein „Heerführer mit besonderer Durchschlagskraft“ war. Dieser Fund brachte jedoch wieder eine neue Frage mit sich: Wenn Ulrich auf der Seite des Kaisers kämpfte, „befand er sich offensichtlich im Gegensatz zu seinen Nachbarn und Grafenkollegen“, die um geistliche und weltliche Macht auf der Seite des Papstes kämpften.

Auf der Suche nachfamiliären Beziehungen

Bumiller machte sich auf die Suche nach den verwandtschaftlichen Beziehungen, die schon deshalb schwierig sind, weil die Namen sich schon mal mit dem Wohnsitz verändern können. Ulrichs Stammbaum zeigt die Verbindungen zu den Zähringern, den Dillingern und die noch nicht genau geklärte Abstammung von den Grafen von Achalm. Graf Ulrich I. ist früh gestorben (ca. 1110) und in der „Eigenkirche“ beerdigt, was sich mit dem Fund in der Michaelskapelle decken würde. Seine Frau Adelheid von Dillingen (ca. 1060-1141) war die Gründerin des Frauenklosters Zwiefalten. Der Graf von Gammertingen war Vogt des Reichsklosters St. Gallen und verfügte bis 1139 über die wichtigsten Alpenpässe im Oberengadin. Aus dieser Zeit sind im Engadin noch Bauwerke der Gammertinger Herrschaft erhalten. Die direkte Linie von Ulrich I. ist früh ausgestorben. Im Anschluss übergab Rainer Maucher, der das fertige Buch zum ersten Mal in Händen hielt, je ein Exemplar an Bumiller und an Jerg: „Es hat uns gefreut, dass wir das große Projekt von Herrn Bumiller begleiten durften.“