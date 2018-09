„Café del mundo“ bringt Flamenco nach Mariaberg

Zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker kommen am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr ins Refektorium der diakonischen Einrichtung Mariaberg. Das „Café del mundo“ mit den beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian entführt die Zuhörer in die mystische Welt des Flamenco, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit dem Jahr 2008 spielen die beiden Musiker bereits jährliche Tourneen. Angefangen mit 40 Konzerten, treten sie inzwischen weltweit mit rund 120 Konzerten im Jahr unter anderem in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und Polen auf. Foto: pr