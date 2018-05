Butzengeiger wird Ehrenkatzenmusikantendirigent

Ein Höhepunkt der Gammertinger Hausfasnet ist seit jeher der Bürgerball und das war dieses Jahr nicht anders. Anders waren die Besucherzahlen, denn die gingen diesmal deutlich nach oben, die Alb-Lauchert-Halle war fast vollständig gefüllt. Höhepunkt des Abends war die Verleihung der silbernen Ehrennadel des VFON an Katzenmusikdirigent Thomas Butzengeiger sowie dessen Ernennung zum „Ehrenkatzenmusikantendirigenten.“

„Herzlich willkommen zum 5. Bürgerball in dieser schönen Alb-Lauchert-Halle“ begrüßte Moderatorin Irene Bögle alias „Bontschie“ die Gäste und führte als Zirkusdirektorin gekonnt durchs Programm. Zwischen den Auftritten glänzte sie mit Witzen und kleinen Anekdötchen. „Ich habe vor kurzem im DM Kondome gekauft und dafür auch noch Treuepunkte bekommen. Ist das normal ?“

Nun ging’s los, der Fanfarenclub Gammertingen marschierte mit Zunftmeister, Zunfträten und Hästrägern in die schmucke Halle ein und brachte gleich einmal gute Stimmung mit. Auch Zunftmeister Harry „Schorsch“ Vojta stellte erfreut fest, dass diesmal die Halle sehr gut gefüllt war. Er unterhielt die Gäste: Was denn der Unterschied zwischen einer Gammertinger Schule und Lidl sei? Lidl lohnt sich!

Polizist Brolde alias Karl-Josef Bögle hielt die Stimmung am Kochen. Mit seiner Interpretation des „Erlkönig“ von Goethe brachte er stadtpolitische Themen zur Sprache. Ob Dauerparker, Knöllchen, Umweltverschmutzung mit Quecksilber, Zunftmeister Schorsch‘s misslungener Kochversuch mit anschließendem Feuerwehreinsatz oder die denkmalgeschützte Stadtmauer im Unser (die eh keiner sieht): der Brolde nahm kein Blatt vor den Mund.

Auch kein Blatt vor den Mund nahm Büttenredner Josef Sauter, der als Haushaltshilfe sprichwörtlich durch den Saal fegte und die Sauereien ansprach, die er dauernd entsorgen müsse. Nicht nur in Gammertingen, auch auf der Alb, in Hettingen und sogar in Freudenweiler sei er aktiv. Und dabei habe er viel beobachten können.

Viel zu erzählen hatte auch der Bruddler Wolfgang Göckel. Natürlich konnte es sich der „Hengst vom Bohl“ nicht verkneifen, einige Giftpfeile Richtung Schultes und Gemeinderäte abzuschießen. Er lobte aber ausdrücklich Schultes‘ Sprößling Johannes, denn der sei beim Stadtempfang deutlich aktiver gewesen als sein Vater während der ganzen Woche im Rathaus.

Nicht fehlen durften natürlich der Jakob und der Karle, die beiden Gammertinger Straßenkehrer in Person von Karl-Heinz Hebeisen und Udo Rapp. Den beiden stellvertretenden Bürgermeistern unterstellten sie, dass sie vom Schultes zum „Johannesdienst“ eingeteilt wurden: sie müssen während seiner Abwesenheit dessen Windeln wechseln.

Die Zumba-Teens, 20 Mädchen und ein Junge im Alter von neun bis 13 Jahren, sorgten mit ihren gruseligen Kostümen für viel Aufmerksamkeit und tosendem Beifall im Publikum. Mit ihrer Version von „Thriller“ lagen sie goldrichtig und eine Zugabe wurde gerne gewährt. Ein wirklich toller Auftritt der Gruppe von Manuela Schmelcher-Baier.

Die Mitglieder der Tanzwerkstatt Gammertingen unter der Regie von Gunter Grüninger zeigten, was sie in den vergangenen Wochen tänzerisch alles gelernt hatten.

Ein Medley aus den 70er-Jahren mit Musik unter anderem von „Mud“ oder „Middle oft he Road“ war das Thema der Bronnener „Quelldancer“. Sieben Damen und ein Herr demonstrierten eindrucksvoll, dass man auch im etwas gesetzterem Alter durchaus auf der Bühne bestehen kann. Der „Schorsch-Deal“, was sollte das denn werden ? Ganz einfach, die Jungs vom Bauwagen fegten mit großem tänzerischem Können über die Bühne und lösten damit einen Deal ein: denn der Zunftmeister hatte per Whatsapp die Jungs vom Bauwagen mehr oder weniger höflich aufgefordert, wieder mal beim Bürgerball mitzumachen. Im Gegenzug würde er dann bei der im März stattfindenden Skiausfahrt des Bauwagens mit dabei sein. Und schon war der Tanz gebongt.

Zwischen den Auftritten der Tanzgruppen und Büttenrednern marschierte die legendäre Katzenmusik unter der Leitung von Thomas „Butzi“ Butzengeiger ein und verwandelte die Halle in einen Hexenkessel. Doch damit nicht genug, denn für Butzi gab es noch einige Überraschungen. Zunächst wurde er für seine 30-jährige Tätigkeit als Katzenmusikchef vom VFON geehrt. Diese Aufgabe übernahm Präsidiumsmitglied Nadine Wassmer: Sie steckte ihm die silberne Ehrennadel des Verbands ans Revers. Auch die Katzenmusiker selbst hatten etwas vorbereitet. Thomas Bodenmüller gratulierte seinem „Noch-Chef“ zum Jubiläum und ernannte ihn unter tosendem Applaus zum „Ehrenkatzenmusikdirigenten“. Der Gelobte konnte seine Tränen nur mühsam unterdrücken und dankte für die lobenden Worte und Ehrungen. Zugleich ging seine Ära als Katzenmusikchef absprachemäßig zu Ende,, denn er übergab noch auf der Bühne diese Funktion an Gianluca Bonanno, der dann den Stab in die Hans nahm und den Auftritt zu Ende dirigierte.