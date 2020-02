Buntes Treiben in Feldhausen

Narren aus Feldhausen, Harthausen und Kettenacker sind mit der Schülerbefreiung in der Feldhauser Grundschule gemeinsam in den schmotzigen Donnerstag gestartet.

Am Nachmittag zogen die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen und die Narrenzunft Feifer in den Feldhauser Kindergarten zur Befreiung, um anschließend gemeinsam beim Kirchplatz den Narrenbaum zu stellen, was traditionell von den Feldhauser Hexen erledigt wird. Zuvor entmachtete das Feldhauser Vorstandstrio Walter Heißel, Franz Heißel und Franz Schmid den Feldhauser Ortsvorsteher Hans Steinhart und degradierte ihn zum Wurst-Sieder-Hans. Auch dieser Aufgabe war der entmachtete Ortsvorsteher hervorragend gewachsen: Er verköstigte kleine und große Narren mit Wurst und Wecken.