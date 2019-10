Buntes Treiben in der Innenstadt

Die Geschäfte in der Gammertinger Innenstadt öffnen am Sonntag, 20. Oktober, ihre Türen. Parallel zu diesem verkaufsoffenen Sonntag wartet ein buntes Familienprogramm auf alle Interessierten. Laut Pressemitteilung gibt es von 12 bis 17 Uhr in der Innenstadt und in den Gewerbezonen an vielen Stellen Unterhaltung, Kulinarisches, Vergnügen und natürlich die Möglichkeit für Beratung und Einkauf. Rund 30 Gewerbetreibende, Einzelhändler und Institutionen sorgen für ein Rund-um-Einkaufs- und Schauerlebnis im Laucherttalstädtchen.

Unterhaltung für Kinder

Auch die Kinder sollen ihren Spaß haben, zum Beispiel beim Kinderschminken. Auch die Stadtbücherei im Rathaus hat geöffnet und bietet einen „Tag zum Schnuppern“ sowie Führungen an. Bereits um 11 Uhr wird im städtischen Museum „Im Alten Oberamt“ die neue Ausstellung „Als Gammertingen ,marktreif’ wurde“ durch den Arbeitskreis feierlich eröffnet. Die musikalische Umrahmung gestaltet der Fanfarenclub Gammertingen. Die Ausstellung kann bis zum 2. Februar des kommenden Jahres jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Um zwischen den einzelnen Geschäften und Einrichtungen bequem durch die Stadt pendeln zu können, wird außerdem wieder eine kostenfreie „Citylinie“ mit Bussen der SWEG angeboten. Mit etwas Glück können die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in den Geschäften sogar einen der wertvollen Preise beim Stempelspiel gewinnen. Ob Kinderschminken, Mittagstisch, Cocktails, Kaffee und Kuchen, Ausstellung, Vorführungen, Sonderpreise oder Schnäppchenaktionen – ein Besuch in einem der geöffneten Gammertinger Geschäfte soll sich laut Pressemitteilung in jedem Fall lohnen. Nicht umsonst heißt deshalb der Slogan des Handels- und Gewerbevereins Gammertingen in Kooperation mit der Stadt „Einkaufen am liebsten in Gammertingen“.