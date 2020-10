Bundestagsabgeordneter besucht Schwäbische-Alb-Bahn

Eine Fahrt auf der im Dezember 2019 nach 50 Jahren für den Personenverkehr reaktivierten Bahnstrecke Engstingen-Gammertingen stand für den Bundestagsabgeordneten und bahnpolitischen Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, schon länger auf der Wunschliste. Im Zusammenhang mit den aktuellen Technik-Problemen auf der Strecke hat sich der Abgeordnete des Wahlkreises Nürtingen-Filder nun kürzlich zu einer Informationsfahrt angekündigt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Begleitet wurde er dabei von Beate Müller-Gemmeke, der Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Reutlingen und von Cindy Holmberg, der designierten Landtagskandidatin für den Wahlkreis Münsingen-Hechingen.

An Bord eines Sonderzugs, bei dem SAB-Geschäftsführer Bernd-Matthias Weckler als Lokführer im Dienst war, wurden die Herausforderungen, welche die 1901 erbaute Bahnstrecke an die heutigen Verkehrsanforderungen stellt, sehr schnell anschaulich: Reduzierte Geschwindigkeiten an nichttechnisch gesicherten beziehungsweise auch unübersichtlichen Bahnübergängen, enge Kurven, niedrige Geschwindigkeit und auf weiten Teilen eine Schieneninfrastruktur, die aus dem letzten Jahrhundert stammt. „Trotzdem darf man nicht übersehen, was sich die letzten zwölf Monate und besonders in der letzten Zeit hier getan hat“, sagte SAB-Geschäftsführer Bernd-Matthias Weckler, der dafür warb, dass der von der Streckenbetreiberin SWEG vorgesehene Kurs zur weiteren Sanierung der Gleise und Bahnübergänge „möglichst schnell“ fortgeführt werden kann und die dazu nötigen Mittel zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung.

Leider sei man bei der Lösung der „Rad-Schiene-Problematik“ noch immer nicht am Ziel. Seit mehreren Monaten habe die SAB nicht auf der Strecke fahren können, ohne starke unübliche Verschleißanzeichen an den Fahrzeugrädern davonzutragen, während die gleichen Triebwagen bei den täglichen Fahrten zwischen Engstingen und Ulm keine Auffälligkeiten zeigten. Immerhin habe man den ursächlich in Betracht kommenden Streckenabschnitt nun auf das Teilstück zwischen Engstingen und Haidkapelle eingrenzen können. „Es ist für uns von eminenter Bedeutung, dass wir mit unseren Zügen bald auch wieder über Engstingen hinaus fahren können“, unterstrich Weckler laut der Mitteilung und wies auf den Imageverlust, aber auch auf den erheblichen wirtschaftlichen Schaden hin, der der Schwäbischen Alb-Bahn durch den Stillstand unverschuldet entstanden ist.

Nach der Besichtigung der Betriebswerkstatt der SAB in Münsingen waren sich die beiden Bundestagsabgeordneten einig, dass die umfangreichen Bemühungen zum Erhalt und dem Ausbau der Schwäbischen Alb-Bahn der letzten Jahre für ein Gelingen der Verkehrswende auch und gerade im ländlichen Raum konsequent fortgesetzt werden müssen. „Die Mitarbeiter der SAB zeigen für dieses Ziel den maximalen Einsatz, ich hoffe sehr, dass die Züge bald auch wieder bis Gammertingen fahren können“, so Gastel laut der der Mitteilung.