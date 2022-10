Bürgerschaftliches Engagement zur Dorfverschönerung

Unter der zielstrebigen Organisation von Ortsvorsteher Hans Steinhart haben Feldhauser Bürger den Parkplatz-Belag auf dem Kirchenvorplatz erneuert. Wie die Initiatoren mitteilen, konnte auch die nasskalte Witterung den ehrenamtlichen Akteuren nichts anhaben und so wurde unter Einsatz von eigenem Maschinenpark und Arbeitsgerät zunächst der abgefräste Untergrund vorbereitet und mit Schotter und Splitt aufgefüllt. Anschließend folgte die Verlegung eines neuen Pflasterbelages. Am Abend waren mehr als 80 qm neues Pflaster fachmännisch verlegt und der Vorplatz erstrahlt nun in neuem Glanz.