Bronnens Jugendliche wollen Mountainbike-Parcours: Das sagt der Rat

Der Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Frage nach der Genehmigung eines sogenannten Hometrails beschäftigt. Diese geplante Mountainbike-Strecke wirft jedoch bereits im Vorfeld viele Fragen auf.

Ortsvorsteher Karl Endriß nahm die Anfrage nach einer Mountainbike-Strecke in die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats auf, weil eine Gruppe Jugendlicher in naher Zukunft auf dem Verbindungsweg zwischen Neufraer Tal und dem Schachenweg einen Hometrail in Eigenregie errichten möchte. Die jugendlichen Mountainbiker wollen neben dem bestehenden Weg selbstgebaute Hindernisse aufstellen und bräuchten dann, so ihre Begründung, nicht mehr auf die Wege des Albvereins ausweichen.

Das befahrbare Objekt der Begierde ist ein knapp ein Kilometer langes Wegstück aus ein Gras- und Waldweg im Gewann Katzenrain. „Aktuell wird dieser offizielle Weg nur sehr wenig für die Erschließung der obenliegenden Waldstücke genutzt“, so Endriß. Jedoch werde er auch von Fußgängern angenommen. Zum besseren Verständnis der Situation zeigte er ein Foto auf dem ein Hindernis zu sehen war – womöglich ein Überbleibsel aus der Erprobungsphase der jugendlichen Zweiradfahrer.

Generell fand der Ortschaftsrat die Idee gut, dass sich Jugendliche aus dem Ort sportlich betätigen wollen. Schwierigkeiten ergeben sich jedoch bei der praktischen Durchführung. So sei in Veringendorf ein Hometrail geplant, hier habe es, so Endriß, wohl auch etliche Fragen im Bereich Naturschutz und Haftung ergeben. Der Hometrail in Veringendorf sei nun nicht als Abfahrtsstrecke, sondern lediglich als Rundkurs nur für Fahrradfahrer geplant. Über eine umfangreiche Planungs- und Umsetzungsphase würden schätzungsweise fünf Jahre ins Land gehen.

Weiter überlegte das Gremium, ob so ein fertiggestellter Hometrail dann auch fremde Mountainbiker anziehen würde und ob dies gewünscht sei. Zudem müsse man den Fahrradweg für Fußgänger sperren. Ortsvorsteher Endriß will das Anliegen vor die Stadt bringen und schlug eine „kleine Lösung“ für die Jugendlichen vor: „Sie dürfen auf eigene Verantwortung fahren, rechts und links auch das eine oder andere Hindernis bauen und dann sieht man, wie es sich entwickelt.“ Klar sei jedoch: Es könne keinen öffentlichen Hometrail ohne Planung geben. Über Alternativen könne man sicher, auch im Rahmen der Flurbereinigung, nachdenken.

Aus der Reihe der wenigen – und zumeist älteren Zuhörer – kam während der Sitzung Kritik. Ein Jäger meinte, eine Umsetzung der Pläne auf diesem Weg sei bei starker Frequentierung „ein Schlag ins Gesicht der total beruhigten Zone“. Ein anderer Zuhörer gab zu verstehen: „Einen Hometrail, das braucht in Bronnen kein Mensch.“