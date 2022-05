Briefmarkensammlerverein richtet Landesverbandstag aus

Das bekannte Sprichwort bewahrheitet sich in diesem Jahr für den Briefmarkensammlerverein Trochtelfingen-Gammertingen. Stand doch das Jahr 2020 ganz im Fokus des eigenen 50-jährigen Jubiläums gepaart mit der Ehre, den Landesverbandstag des Landesverbands Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine im Bund Deutscher Philatelisten eausrichten zu dürfen. Auch war damals geplant, einen Tauschtag mit Sonderausstellung und Händlern im direkten Anschluss durchzuführen. Es kam jedoch anders und auch die erste Verschiebung in den November 2020 fiel Corona zum Opfer.

Daher ist die Freude der Philatelisten des Briefmarkensammlervereins jetzt umso größer, dass in der Eberhard-von-Werdenberg Halle in Trochtelfingen der Landesverbandstag am 21. Mai veranstaltet und im direkten Anschluss nach langer Durststrecke wieder ein Großtauschtag der Öffentlichkeit und der Sammlerwelt präsentiert werden kann. Auch wird das 50-jährige Bestehen nachgefeiert werden.

Hierbei wird zum ersten Mal bei einem Großtauschtag ein Sonderpostamt vor Ort sein und den Sonderstempel zum 62. Landesverbandstag und 50-jährigen Jubiläum abschlagen. In dem Stempel ist das Werdenberger Schloss zu Trochtelfingen abgebildet. Passend dazu wird der Verein Briefmarken mit Motiven der Städte Trochtelfingen und Gammertingen anbieten, so dass sich jeder Besucher sein persönliches Erinnerungsstück zusammenstellen und mit dem Ortswerbestempel veredeln lassen kann.

Traditionsgemäß wird den Besuchern wieder eine Briefmarkenausstellung präsentiert, bei der das breite Sammlungsspektrum der Mitglieder des Briefmarkensammlervereins dargestellt wird. Die Thematiken der Exponate reichen hierbei von der Postgeschichte und Ansichten aus der Region wie Burladingen, Gammertingen, Hohenzollern unter französischer Besatzung bis hin nach Danzig. Unter anderem werden postalische Aspekte mit den Markenausgaben aus den ersten Jahren der Deutschen Bundespost und ihrer Verwendung als Mehrfachfrankaturen sowie mit regionalen Landpoststempeln aufgegriffen.

Besonders augenfällig sind die Exponate zur Eisenbahn im Gebirge und zum Flugschiff DO-X. Darüber hinaus wird der Naturschutz und der Künstler ‚Hundertwasser‘ vorgestellt. Das Hundertwasser-Exponat wurde von der Jugendgruppe des Vereins zusammengestellt. Spielerisch kann sich jedermann auch an der Lösung eines Sudokus versuchen und gleichzeitig feststellen, dass bei den Philatelisten das Sammeln nicht bei den Marken und Belegen aufhört, sondern gerne auch Modelle wie beispielsweise von Oldtimer-Traktoren gesammelt und ausgestellt werden.