Bretonen und Älbler sind seit vielen Jahren aktiv

Über das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende in der kommenden Woche (10 bis 12. Mai) wird es im Laucherttalstädtchen Gammertingen mal wieder so richtig „französisch“ zugehen. Über 67 Gäste aus der französischen Partnerschaftsgemeinde Trégueux in der nordwestlichsten Ecke Frankreichs in der Bretagne werden von Donnerstagvormittag bis zur Nacht von Samstag auf den Sonntag zu Gast bei Freunden auf der Schwäbischen Alb sein. Das offizielle 30. Geburtstag der deutsch-französischen Städtepartnerschaft Trégueux-Gammertingen soll dabei gebührend gefeiert werden, auch wenn die persönlichen Kontakte zwischen Vereinen, Stadt und Bürgern schon deutlich länger als 40 Jahre zwischen den Bretonen und den Schwaben bestehen.

1127 km mit dem Bus, Privat-PKW oder dem Wohnmobil anreisen werden kommende Woche 67 französische Gäste in Gammertingen und Stadtteilen. So lange ist nämlich die Fahrtstrecke zwischen dem Hotel de Ville in dem rund 8000 Einwohner zählenden Trégueux und dem Gammertinger Rathaus auf der Schwäbischen Alb. Bewusst haben die beiden Verwaltungen und die Partnerschaftskomitees vereinbart, wie bereits im Jahre 1988 praktiziert das 30. Geburtstag zeitversetzt in einem Jahr in Gammertingen und im anderen Jahr in Trégueux zu feiern.

Nach Ihrer nächtlichen Anreise werden die französischen Gäste zunächst am Himmelfahrtsfeiertag in ihre Gastgeberfamilien verteilt und dürfen dort hoffentlich schwäbische Spätzle, Maultaschen und vor allem deutsches Bier genießen. Für den Feiertagsnachmittag, 10. Mai 2018, ist ab 16.00 Uhr zunächst im historischen Schlosssaal des Gammertinger Rathauses/Speth´sches Stadtschloss eine besondere Feierstunde des 30. Jubiläums vorgesehen. Europaparlamentarier Norbert Lins und die beiden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden und Klaus Burger werden dazu miterwartet.

Vielfältige Aktionen der Partnerschaftsvergangenheit

Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg und seine französische Amtskollegin Christine Metois werden zusammen mit den beiden Präsidentinnen der jeweiligen deutsch-französischen Partnerschafts-komitees Eliane Le Razer und Priska Pfister eine positive Bilanz über die 3 Jahrzehnte der grenzenlosen Freundschaft ziehen: Vielen Begegnungen von Menschen und Organisationen standen in den zurückliegenden Jahrzehnten im Vordergrund. Austauschmaßnahmen von jungen Berufstätigen und Jugendgruppen, gemeinsame Ausstellungsaktivitäten, Weihnachtsmarkte und 1. Maifeiern sowie deutsche Fasnetskultur dort wie hier zählten auch zu den Partnerschaftsaktivitäten, ebenso wie regelmäßige Reisen und Besuche des Albvereins, der Chorgemeinschaft, der Sportvereine, Musikkapellen oder der Feuerwehr in die jeweilig andere Kommune. Am Donnerstagabend des Jubiläumswochenendes stehen aber auch das gemütliche Beisammensein und das Feiern beim Gäste-/Gastgeberabend in der Mensa der Gammertinger Laucherttalschule ganz im Vordergrund.

Ebenso mit viel Zeit für´s gemeinsame Gespräch und den Austausch zwischen den französischen Gästen und ihren schwäbischen Gastgebern ist dann der gemeinsame Ausflug am Freitag nach Oberschwaben mit Ravensburg und an den Bodensee geplant. Der letzte Tag des Besuchsprogrammes steht zunächst am Samstagvor- und -nachmittag im Brennpunkt der „Tour durch das Laucherttalstädtchen und seine Stadtteile“.

Zunächst geht’s zu Fuß durch Städtle und dann werden per Bus die Gäste und ihre Begleiter so manches in Gammertingen und Stadtteilen erkunden können, was sich so die letzten Jahre verändert hat. Mittagsrast ist am städtischen Backhaus in Harthausen mit der Verkostung frisch gebackener Dennetle und einer Einkehr ins Bürgerhaus angedacht. Ebenso will man den Franzosen das neu entstandene Imkereimuseum „Alb“ in Harthausen zeigen. Weiter geht’s dann nachmittags durch die anderen Stadtteile.

Am Samstag ist um 19 Uhr gemeinsam von der Chorgemeinschaft Gammertingen und dem französischen Partnerchor Corale Vent d`Quest ein kostenfreies Konzert in der St. Leodegar-Stadtpfarrkirche geplant. Die beiden Chöre gehören seit nahezu 40 Jahren zu den aktiven Partnerschaftsvereinen der ersten Stunde, die sich regelmäßig immer wieder in der jeweiligen Partnergemeinde getroffen und schon zahlreiche gemeinsame Chorkonzerte veranstaltet haben. Gelungener Abschluss des 30-jährigen Jubiläumsbesuchs der Franzosen in Gammertingen wird dann am späteren Samstagabend noch ein Zusammentreffen wieder in der Schulaula der Laucherttalschule sein, bevor es dann über die Sonntagnacht wieder auf die etwa 13-stündige lange Rückfahrt mit dem Bus in die Bretagne gehen wird.

Gegenbesuch im kommenden Jahr geplant

Bereits fürs kommende Jahr 2019 ist der Geburtstagsgegenbesuch einer großen Gammertinger Delegation in Trégueux, ebenfalls über das Himmelfahrtswochenende 2019, geplant.

Bereits im Voraus sagen die Verantwortlichen der Stadt und des Partnerschaftskomitee allen Gastgeberfamilien schon recht herzlichen Dank für die spontane Bereitschaft 67 französische Gäste in die Familie aufzunehmen. Auch Dank an alle, die zum Gelingen der drei Besuchstage mit beitragen werden.