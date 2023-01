Brand in Wohnung verursacht 10.000 Euro Schaden

Zu einem Brand in einer Wohnung in der Straße „Am Pfarrgarten“ in Gammertingen sind am Montagmittag Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgerückt. Das teilt die Polizei mit.

Durch die unsachgerechte Lagerung von Asche aus einem Ofen gerieten ein Karton und Bücher in einem Holzanbau in Brand. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Unter anderem durch Rußbildung entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Die beiden Bewohnerinnen wurden wegen des Einatmens des entstandenen Rauchs vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.