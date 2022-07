Zu einem Brand in einem Nebenhaus, das hauptsächlich für Feierlichkeiten genutzt wird, wurden am frühen Mittwochmorgen gegen fünf Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Trochtelfinger Straße gerufen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte vermutlich ein Defekt an einem Elektrogerät den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes ausgelöst und eine Holzwand entzündet.

Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.