Botho Walldorfs Fotos sindab 5. April im Alten Oberamt zu sehen

Die Ausstellung „Alltag auf der Alb“ mit Fotos des Heimatforschers und Fotografen Botho Walldorf ist ab Freitag, 5. April, im Alten Oberamt in Gammertingen zu sehen. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Holger Jerg. Anschließend führt Medienwissenschaftler Dr. Ulrich Hägele von der Universität Tübingen in die Ausstellung und das Lebenswerk des Künstlers ein. Botho Walldorf wird ebenfalls anwesend sein und Interessantes zu seinen gewählten Perspektiven und den Geschichten dahinter berichten.

Die umfassende Fotoausstellung im städtischen Museum „Altes Oberamt“ widmet sich dem fotografischen Lebenswerk des Heimatforschers Botho Walldorf und ist bis Ende Juni zu sehen. Im vergangenen Jahr war der in Gammertingen aufgewachsene Hobbyhistoriker gleich zweimal für sein langjähriges historisches Wirken ausgezeichnet worden: Vom Land Baden-Württemberg wurde er mit der Heimatmedaille ausgezeichnet. Darüber hinaus fassten Studenten des Instituts für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen sein fotografisches Lebenswerk in einer Wanderausstellung zusammen.

Initiator Ulrich Hägele und die Ausstellungsmacher des Arbeitskreises Altes Oberamt wollen außergewöhnliche fotografische Einblicke in den Alltag in den Albgemeinden aus Botho Walldorfs großem Fundus gewähren. Persönliche Momentaufnahmen in Großformaten und in kleinen Schnappschüssen zeigen Menschen, Lebenssituationen, Landschaften sowie Arbeit und Alltag auf der Schwäbischen Alb rund um Gammertingen von den Nachkriegsjahren bis Ende des 20. Jahrhunderts.