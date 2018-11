Botho Walldorf stellt sein neues Buch vor

Ein weiteres Werk von Hobbyhistoriker Botho Walldorf befasst sich hauptsächlich mit der Zeitepoche von Alt-Bürgermeister Erwin Hirschle (gestorben 2015, Bürgermeister von Gammertingen 1963-1999). In der Stadtbücherei stellte der Autor das Buch nun vor, rund 20 Personen waren erschienen und tauschten sich mit Botho Walldorf aus. Besonders freuten sich Büchereileiter Stefan Bihler und der Autor, dass erneut so viele Interessierte den Weg in die Räume der Stadtbücherei im Obergeschoss des Rathauses gefunden hatten – einige, die bisher noch nie dort gewesen seien. Detlef Voß (rechts) lässt sich ein Buch signieren, das zum Preis von 28 Euro zu kaufen ist. Entweder über das Bürgerbüro im Rathaus oder per Mail an christian.betz@gemeinde-wannweil.de. Bestellungen nimmt auch Botho Walldorf direkt unter der Telefonnummer 07121/13 95 44 entgegen. Gerne trägt der Autor eine Widmung in das Buch ein und bringt es gegebenenfalls auch persönlich vorbei.