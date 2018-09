Botho Walldorf bekommt die Heimatmedaille des Landes

Damit, dass er seit den 60er-Jahren mit der Fotokamera Alltagssituationen im Bild festhält, hat sich Botho Walldorf in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur Freunde gemacht. Immer wieder fühlten sich die Menschen von ihm auch beobachtet, fanden ihn ein kleines bisschen zu neugierig. Doch jetzt ist einmal mehr deutlich geworden, welchen historischen Wert seine Aufnahmen haben: In Waldkirch ist der 73-Jährige mit der Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Die Verleihung der Medaille empfindet Botho Walldorf, der seit 1979 in Wannweil im Landkreis Reutlingen wohnt, als eine besondere Ehre. Bislang sei er nur ein einziges Mal für seine Arbeit als Fotograf und Heimatforscher offiziell ausgezeichnet worden, sagt er: 1997, als ihn die Stadt Mewe (polnisch: Gniew) für die Vorbereitung einer 700-Jahr-Feier und die Mitarbeit an einer parallel dazu erschienenen Festschrift ehrte. „Etwas Besonderes ist die Verleihung der Heimatmedaille aber auch, weil ich mich nie in einem politischen Gremium engagiert habe“, sagt Walldorf. „Und weil ich für meine Arbeit in Gammertingen auch immer ein wenig belächelt wurde.“

Auch deshalb ist der 73-Jährige dem Staatsarchiv Sigmaringen dankbar. „Deren damalige Mitarbeiterin und spätere Leiterin Maren Kuhn-Rehfus hat 1987 erkannt, dass mein Material wichtig ist“, sagt Botho Walldorf. Im gleichen Jahr hatte er dem Staatsarchiv rund 300 Ordner mit Fotos der Hohenzollerischen Landesbahn sowie mit Motiven aus Gammertingen und den umliegenden Orten des mittleren Laucherttals vermacht. Vor allem der heutige Archivleiter Volker Trugenberger setzte sich schließlich auch für die Verleihung der Heimatmedaille an Botho Walldorf ein.

Würdigung durch die Minsterin

Offiziell übergeben wurde die Auszeichnung am 7. September in Waldkirch, wo Thomas Fink aus Veringenstadt Botho Walldorf empfing und ihm die Stadt zeigte. Im katholischen Gemeindezentrum würdigte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das Engagement des Fotografen und Heimatforschers. „Mit einem besonderen Gespür fotografiert er das Untergehende: die letzten Dampflokomotiven in Betrieb, Plumpsklos, Schlafkammern mit Haipfeln auf den Betten, rauchgeschwärzte Dachstühle sowie Hausabbrüche“, sagte sie.

Historische Bedeutung bekommen Botho Walldorfs Aufnahmen vor allem aber auch, weil er sie liebevoll für die Nachwelt aufbereitet. Wie die Ministerin betonte, beschreibt er detailliert seine Fotos und bettet sie mit biographischen und historischen Informationen ausführlich in den Entstehungszusammenhang ein. Das, sagt Walldorf im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, sei eben auch der Unterschied zur Flut von Fotos, die tagtäglich mit dem Smartphone aufgenommen werden. „Die werden nicht katalogisiert“, sagt er. „Wenn jemand stirbt, bleibt von seinen Fotos nicht mehr viel übrig – das digitale Erbe ist einfach verschwunden.“ Rund 100 000 Aufnahmen hat Botho Walldorf in den vergangenen knapp sechs Jahrzehnten gemacht. Des Fotografierens müde ist er aber trotzdem nicht.

„Die Abbrucharbeiten auf dem Reiser-Stoll-Areal in Gammertingen laufen, die ehemalige Textilfabrik Schey soll ebenfalls abgerissen werden“, sagt er. „Das Pflegeheim, das jetzt zur Diskussion steht, war 1927 das modernste, das der Kreis zu bieten hatte.“ Was mit solchen historischen Gebäuden passiert, finde er nach wie vor spannend. Deshalb sei es wichtig, das auch zu dokumentieren. „Als ich jung war, habe ich mich gefragt: Warum haben die Älteren über so vieles nichts aufgeschrieben?“