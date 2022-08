Blasmusik-Event der besonderen Art

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem ganz besonderen Blasmusik-Event sind alle großen und kleinen Blasmusikfans in Gammertingen eingeladen. Das Eevent ist Teil des Gammertinger Kultursommers. Festbeginn ist am Samstag, 3. September, ab 17 Uhr auf dem Großen Schlossplatz. Das Akustikduo „Kleines Besteck“ sorgt am ersten Feststag für spätsommerliche ausgelassene Stimmung. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Blasmusik: Beginn ist um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, begleitet von der Stadtkapelle Trochtelfingen. Die Stadtkapelle Trochtelfingen spielt im Anschluss auch zum Frühschoppen auf. Am Nachmittag sorgen der MV Winterlingen und die MK Benzingen für gute Unterhaltung, während sich die Veranstalter, die Stadtkapelle Gammertingen, um das leibliche Wohl der Gäste kümmert. Der Gammertinger Kultursommer freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher des Festes.