Betrunkener Fahrer prallt mit BMW gegen eine Felswand

Ein betrunkener Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war, hat am Sonntagabend einen Unfall auf der Bundesstraße 32 bei Gammertingen verursacht. Sein Beifahrer wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32-jährige Unfallverursacher gegen 19.45 Uhr mit einem geliehenen BMW, in dem er einen Bekannten mitnahm, nach Gammertingen, um Bier an einer Tankstelle zu kaufen. Auf dem Rückweg verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet in einer Kurve ins Schleudern. Schließlich kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand. Infolge der Kollision überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrzeuginsassen befreiten sich selbst aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Beide konnten kurz darauf von Polizeibeamten in Hettingen gestellt werden. Am Fahrzeug entstand technischer und wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Sowohl der Fahrer des BMW als auch der Eigentümer des Autos müssen mit Strafanzeigen rechnen: Der Besitzer des BMW hatte den Wagen verliehen, obwohl er wusste, dass der 32-Jährige keinen Führerschein besitzt.