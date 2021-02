Betrunkener Autofahrer bedroht Polizisten

Erheblich alkoholisiert und aggressiv hat sich laut Mitteilung der Polizei ein 65-jähriger Autofahrer gezeigt, der am Mittwoch gegen 17.30 Uhr von Beamten im Gemeindegebiet kontrolliert wurde. Passanten hatten die Polizei verständigt, nachdem sie die verdächtige Fahrweise des 65-Jährigen beobachtet hatten. Die Polizisten konnten den Mann in seinem Fahrzeug antreffen und stellten erheblichen Alkoholgeruch im Wagen fest. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Mann und beleidigte und bedrohte die Streife mit üblen Ausdrücken. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 65-Jährigen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr.