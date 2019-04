Beschwingte Mitmachsongs und tiefgründige Lieder

Vor voll besetztem Gotteshaus ist der Gammertinger Gospelchor „Spirit of Joy“ bei seinem Auftritt am Sonntagabend gesanglich über sich hinaus gewachsen. Die Band, die von Chorleiter David Heinzelmann extra fürs Konzert zusammengestellt wurde, sorgte für die klanglich passende und auf den jeweiligen Beitrag perfekt abgestimmte Begleitung.

„Lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf!“, lautete die Aufforderung von Chormitglied Iris Vojta bei der Ansage eines Liedes. Diese Möglichkeit hatten die Konzertbesucher zur Genüge – und nahmen das Angebot auch gerne an. Beispielsweise beim sehr ernsten „I have decided to follow Jesus“. Solist Michael Baur sang mit seiner sonoren Stimme das Gebet vom unerschütterlichen Glauben an Jesus, während Diane Heinzelmann die tragische Geschichte des Interpreten vortrug. Da wurde sicherlich so manche Kehle zugeschnürt.

Ein Song exklusiv für den Chor

Doch David Heinzelmann hatte auch leichte und gute Laune bringende Lieder ausgesucht. Schon beim Einzug klatschten die Besucher rhythmisch mit, denn Heinzelmann stellte mit seinem Chor das von ihm komponierte Lied „Feel the Spirit“ vor, das künftig die Erkennungsmelodie ist, der Spirit-of-Joy-Song.

Der freudige Funke der Sänger sprang auch sofort über, und mit „Stand By Me“ in der Royal-Wedding-Version von der britischen Traumhochzeit von Meghan und Harry erreichte Solistin Beatrice Geiger das Publikum vollumfänglich. Sehr beeindruckend war der Gesang des christlichen Gebets „Vaterunser“, das in deutscher Sprache eine kontemplative Wirkung erzeugte. Nicht weniger unter die Haut ging im direkten Anschluss die Version von „Baba Yetu“ in Suaheli, die die Solisten Iris Vojta und Thomas Bodenmüller eindrücklich sangen. Trotz des gleichen Inhalts sind Worte, Melodie und Klang komplett verschieden.

Weitere Welthits wie der U2-Klassiker „I still haven’t found what I’m looking for“ mit dem Solisten Johann Baur oder das beschwingte „I’ll be there“ der Jackson Five waren ebenfalls zu hören. Die beiden jungen Solistinnen Emelie Waldert und Sonja Herre beeindruckten mit „This is me“, einem Stück aus „The greatest Showman“.

Schön zu beobachten war das sichere Dirigat von David Heinzelmann, der seinen Chor und seine Band mit kleinen Hinweisen immer in die richtige Tonlage zu führen schien. Das begeisterte Publikum forderte noch zwei Zugaben, ehe die entzückten Sänger mit ihrem neuen Song „Feel the Spirit – Sing mit uns, klatsch mit uns, fühl dich einfach frei!“ aus der Kirche St. Leodegar auszogen.