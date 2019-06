Bergfest schreibt eine ganz besondere Liebesgeschichte

Nicht nur wegen der hohen Temperaturen sind die Mitglieder des Musikvereins Kettenacker und viele weitere Helfer am Wochenende ordentlich ins Schwitzen gekommen: Beim 48. Bergfest gab es alle Hände voll zu tun. Am Freitag- und am Samstagabend waren die Besucherzahlen zwar nicht überragend, die Stimmung war es aber allemal. Und dann gibt es eben noch die ganz besonderen Geschichten, die so ein Fest schreibt.

Eine davon hat ein Paar aus Gammertingen zu erzählen. Ihre Namen wollten der Mann und die Frau zwar nicht verraten, ihre besondere Beziehung zum Bergfest in Kettenacker aber schon: 1993 sahen sich die beiden dort nach langer Zeit wieder – und verliebten sich ineinander. Seitdem besuchen sie jedes Jahr gemeinsam das Fest – am Wochenende zum 26. Mal in Folge. Das Beispiel zeigt: Nicht nur die Kettenacker nutzen das Bergfest zum Feiern.

Hinter den Kulissen steckt allerdings auch jede Menge Arbeit. „Alles zu organisieren, war wie immer eine große Herausforderung“, sagt Nico Berndt, Vorsitzender des Musikvereins Kettenacker, der die Veranstaltung zusammen mit Markus Grom organisiert hatte. So berichtet Berndt von Aufgaben wie dem Buchen des Zeltes, dem Schreiben der Einsatzpläne und dem Einholen von Genehmigungen.

Der Förderverein des Musikvereins übernahm die Bewirtung der Festgäste und es wurde vereinsübergreifend mitgeholfen, auch die Familien wurden eingespannt. Dass der eine oder andere Besucher fehlte, lag unter anderem an der Hitze und am Champions-League-Finale zwischen Tottenham und Liverpool am Samstagabend – aber auch daran, dass am Wochenende noch weitere Feste in der Region stattfanden. „Wir sprechen uns zwar untereinander ab“, sagt Nico Berndt. „Aber alle Termine so zu legen, dass es bei allen passt, funktioniert eben nicht immer.“

Party für die Jugendlichen

Vor allem an Jugendliche richtete sich die Zwei-Euro-Party am Freitag, bei der DJ Joey auflegte. Dabei gab es neben Getränken und Essen auch den Eintritt zum selben Preis. Am Samstag probierte der Musikverein etwas Neues aus: eine Schlagertanzparty für jede Altersklasse, zu der das Älbler-Duo Sawá spielte. Die Stadtkapelle Hayingen eröffnete zum „O’bed Hock“. „Die Stimmung war an beiden Abenden gut“, sagt Berndt.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Blasmusik: Der Musikverein Inneringen begleitete musikalisch zunächst den gut besuchten Gottesdienst, bei dem das Zelt zu etwa zwei Dritteln besetzt war. Anschließend traten die Stadtkapelle Tailfingen und die Oberstetter Dorfmusikanten auf. Mit den Albdorfmusikanten aus Pfronstetten klang der Abend aus.

Schwitzen müssen die Veranstalter noch einmal am Montag, wenn sie alles wieder abbauen müssen. „Dafür hat sich fast jeder Helfer einen Tag freigenommen“, sagt Nico Berndt. „Alle Vereine haben Hand in Hand geholfen und mit dem Ende dieses Bergfests beginnt die Planung für das nächste.“ Auch der Gammertinger Gemeinderat Franz Hanner zieht unterm Strich ein positives Fazit zum Festwochenende. „Das Bergfest ist inzwischen eine Institution“, sagt er. „Wir sind froh, dass wir so viele Besucher hatten.“