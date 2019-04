Berührungsängste sindder Kameldame völlig fremd

Kamelita ist freundlich, flauschig und das wohl kinderliebste Kamel der Welt. Am Samstag bezauberten die Kameldame und ihre orientalische Kameltreiberin Sarah rund 80 kleine und große Besucher in der Sporthalle im Gammertinger Ortsteil Mariaberg. Jede Menge Mini-Höckertiere hatte auch Zauberclown Winni im Gepäck, der den auf Kamelita wartenden Kindern zunächst gar nicht glauben wollte, dass es große Kamele auf der Alb gibt: „Wo sollen die denn herkommen?“, fragte Winni. Die Antwort der Kinder im Chor: „Von hinter dem Vorhang!“

Neugierig geworden kam Kamelita schließlich aus ihrer Garderobe getrabt, beschnüffelte freundlich die Gäste und ließ sich streicheln. Kameltreiberin Sarah verriet den Kindern, dass ein Kamel bis zu 200 Liter Wasser trinken kann – so viel passt in seine drei Vormägen – und mit diesem Vorrat ziemlich lange in der Wüste überleben kann. Die Höcker sind ihre Fettspeicher und auch davon können sie lange zehren.

Weil Kamelita aber eine ganz spezielle Kameldame ist, zeigte sie dem faszinierten Publikum einige ihrer Kunststücke und führte sogar eine Polonaise mit den Kindern durch die Halle an. Die Kleinen waren hin und weg, als sie Kamelita streicheln und nach Herzenslust bürsten durften – auch für Selfies stand sie gerne zur Verfügung.

Nach der Vorstellung in der „Kamelgarderobe“ enthüllte Kamelita ihr wahres Innenleben: Aus dem gestriegelten Plüschfell entschlüpften zwei kräftige und ziemlich durchgeschwitzte Männer. Das Kamelkostüm wiegt nämlich rund 30 Kilogramm. Das meiste Gewicht davon trägt der Vordermann, denn der Kopf ist mit einer speziellen Mechanik für Bewegungen und Minenspiel ausgerüstet. Die Walk-Act-Künstler der Gruppe „Ricoart“ aus München haben sich auf Shows mit Großpuppen spezialisiert und sind, wie sie verrieten, demnächst sogar für ein Gastspiel in der Wüste Kuwaits engagiert.