Beim Stadtteilforum geht es um die Kommunalwahl

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg lädt für Montag, 15. Oktober, zum nächsten Stadtteilforum ein. Dieses beginnt um 17 Uhr im Kommunikationszentrum, Klosterhof 4 in Gammertingen-Mariaberg.

Unter der Moderation von Petra Schmettow und Martina Lovercic, Assistentin des Mariaberger Vorstands, präsentieren zunächst abgeschlossene beziehungsweise in Angriff genommene Projekte aus dem Stadtteilforum des Vorjahres. Anschließend befasst sich das Stadtteilforum mit den Kommunalwahlen im Mai 2019. So geht es beispielsweise um die Frage, welche Verbindungen es zwischen Mariaberg und der Politik in der Stadt Gammertingen gibt. Weitere Themen sind die Aufgaben von Gemeinde- und Ortschaftsräten und die Frage, was Mariaberger Bürger und Bewohner davon haben, wenn Vertreter aus Mariaberg in den Gemeinderat oder Ortschaftsrat einziehen. Gesprächspartner sind unter anderem Holger Jerg, Bürgermeister der Stadt Gammertingen, Heidi Adaszynski, Gemeinde- und Ortschaftsrätin, Manfred Schaller, Ortsvorsteher von Bronnen und Mariaberg.