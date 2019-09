Bei den Ehrungen fließen die Freudentränen

Zusammen mit zahlreichen Gästen und neun befreundeten Fanfarenzügen von Pforzheim bis Singen hat der Fanfarenclub Gammertingen am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Eine interessante Ausstellung neben dem Festzelt dokumentierte die Vereinsgeschichte in Film, Bild und mit zahlreichen Utensilien des Fanfarenzugs. Am Donnerstag, 3., und Sonntag, 6. Oktober, wird diese Ausstellung im alten Oberamt noch einmal zu sehen sein. Der 3. Oktober 1969 war auch der Gründungstag des Fanfarenclubs.

Einen Massenchor an Fanfarenzügen gibt es nicht allzu oft zu sehen und zu hören. Am Samstagnachmittag in Gammertingen aber schon: Nach einem Festakt im Rathaussaal, an dem auch Klaus Günthner, Präsident des Landesverbands der Spielmanns- und Fanfarenzüge, teilnahm, versammelten sich die Fanfarenzüge auf dem Schlossplatz zum fulminanten Platzkonzert. Im Anschluss zogen die Kapellen über die Lindenstraße zum Festzelt bei der Alb-Lauchert-Halle. Dort gaben sich die Kapellen erneut ein Stelldichein und ab 22 Uhr sorgte Musiker King Ralf für Stimmung. Die zahlreichen Gäste im Festzelt hatten ihren Spaß und genossen eine der vermutlich letzten lauen Sommernächte des Jahres.

Frühschoppen mit Musik

Am Sonntag startete das Programm mit einem Gottesdienst, der von Diakon Harald Stehle und Pfarrer Ulrich Deißinger gestaltet und von der Gammertinger Stadtkapelle musikalisch begleitet wurde. Auch den Frühschoppen begleitete die Stadtkapelle, gefolgt von der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen.

Der Gammertinger Fanfarenclub mit seinen 25 aktiven Spielern, davon vier jugendliche Nachwuchsmusiker, ist eine relativ kleine Gruppe. „Ohne die Unterstützung der Stadtkapelle, der Narrenzunft, des SV Bronnen und der Aquarienfreunde hätten wir das Fest nicht stemmen können“, sagte der Fanfarenclub-Vorsitzende Wolfgang Waldert.

Die Vereinsgeschichte der vergangenen fünf Jahrzehnte hatte Schriftführerin Dorothee Roscha in einer Festschrift zusammengefasst. Thomas Oehrle machte sich die Mühe, aus gut 40 Gigabyte Film- und Videomaterial einen einstündigen Film zusammenzuschneiden, der in Dauerschleife bei der Ausstellung lief. Diese wurde parallel zum Festbetrieb im nebenan gelegenen Schulgebäude gezeigt. Darüber hinaus konnten sich die Festbesucher alle Uniformen und Instrumente bis zum heutigen Tag anschauen – ebenso wie Fotoalben und weitere Dokumente.

Seit 17 Jahren Stabsführerin

Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen durch den Verein selbst. Moderiert wurden diese von Andreas Stehle und von Georg Renz aus Schelklingen, Schatzmeister des Landesverbands der Spielmanns- und Fanfarenzüge. Die sehr seltene Verleihung der goldenen Ehrennadel wurde Stabsführerin Alexandra Gern zuteil, die dem Verein seit 35 Jahren treu ist und die seit 17 Jahren den Takt als Stabsführerin angibt. Für Freudentränen sorgte die Ehrenmitgliedschaft, die der überraschten Stabsführerin überreicht wurde.

Auch die Verdienste von Michael Junge und Andreas Stehle wurden mit einer Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Die silberne Ehrennadel des Landesverbands wurde Albert Hoffmann und Michael Junge angeheftet. Mit der bronzenen Ehrennadel wurden Sandra Vollmert, Jessika Bühler und Sascha Bühler ausgezeichnet. Die anwesenden Gründungsmitglieder um Lothar Möller wurden ebenfalls auf die Bühne geholt und ausgezeichnet.

Ohne den Fanfarenclub sähe es in Gammertingen trübe aus, sagte Bürgermeister Holger Jerg in seinem Grußwort. Und die „Ehemaligen“ bewiesen unter dem Dirigat von Hubert Kanz, dass sie immer noch takt- und notensicher sind. Zum Abschluss der großen Geburtstagsparty gaben die Fanfarenzüge nochmals Kostproben ihres Könnens.