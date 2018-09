Bayern-Fanclub bittet Stadt um finanzielle Unterstützung

Der Bayern-Fanclub Gammertingen gerät finanziell unter Druck. Deshalb bittet er die Stadt um Unterstützung. Der Vorsitzende Manuel Peschke und zwei Vereinskollegen warben in der Gemeinderatssitzung am Dienstag noch einmal für ihr Anliegen.

Das Vereinsheim auf dem Reiser-Stoll-Areal mussten die Bayern-Fans aufgeben, weil die Abrissbagger kamen. Die Stadt als Eigentümerin hatte dem Verein die Räume zur Verfügung gestellt. Auf der Suche nach Ersatz wurde der Verein fündig und zog ins das Tennisheim ein. Doch die Miete und die Nebenkosten scheinen den Verein zu erdrücken. Jährlich müssen hierfür 3600 Euro aufgebracht werden. Rechnet man die Gebühren für den Fernsehsender „Sky“ hinzu, der die Spiele des Rekordmeisters zeigt – sie liegen bei jährlich rund 2000 Euro – betragen die Fixkosten des Vereins mehr als 5600 Euro. „Diese Summe ist für unseren Verein schwer zu erwirtschaften“, erklärte der Vorsitzende, warum es finanziell immer enger wird. Aus diesem Grund bittet er die Stadt Gammertingen um finanzielle Hilfe – dem Verein, so Peschke, wäre schon geholfen, wenn sie die Nebenkosten übernehmen würde.

Zwar seien die Beratungen noch nicht abgeschlossen, so das Stadtoberhaupt, doch Bürgermeister Holger Jerg deutete in der Gemeinderatssitzung an, dass er wenig Möglichkeiten sehe. „Sie können sich keine allzu großen Hoffnungen machen.“ Da die Stadt dem Tennisverein das Gelände zur Verfügung stelle, unterstütze sie indirekt auch den Bayern-Fanclub. In Gammertingen gebe es insgesamt mehr als 60 Vereine und Organisationen. Viele von ihnen bekämen von der Stadt keine Unterstützung, so Jerg weiter.

Vorsitzender kritisiert Jergs Kommunikation

Fanclub-Vorsitzender Peschke äußerte in der Gemeinderatssitzung auch seine Unzufriedenheit über die Kommunikation Jergs. Er habe auf mehrere E-Mails keine Antwort erhalten. Zuletzt habe er Ende August eine Erinnerungsmail geschrieben, auch diese sei unbeantwortet geblieben. Auf diese Kritik ging Jerg nicht näher ein – er sagte nur allgemein, dass die Beratungen wegen der Sommerpause noch andauern würden.

Dem Bayern-Fanclub gehören mehr als 230 Mitglieder an. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass sich der Verein durch verschiedene Aktivitäten am gesellschaftlichen Leben Gammertingens beteilige. So habe man schon am Cityfest teilgenommen und greife auch dem Verschönerungsverein immer wieder unter die Arme.