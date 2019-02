Bauunternehmen plant neues Verwaltungsgebäude

Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum fließen in diesem Jahr knapp 4,4 Millionen Euro in den Landkreis Sigmaringen, davon knapp 485 000 Euro nach Gammertingen und Veringenstadt. Welche Projekte dort geplant sind und warum sich in Hettingen Enttäuschung breit macht:

Das Hoch- und Tiefbauunternehmen Lieb mit Sitz in Gammertingen will in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem bisherigen Standort ein neues Verwaltungsgebäude errichten. Wie Bürgermeister Holger Jerg am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung berichtete, will die Firma insgesamt rund 3,5 Millionen Euro investieren. Das Land würde sich an dem Vorhaben mit 200 000 Euro beteiligen – der maximalen Fördersumme für privat-gewerbliche Vorhaben. „Unser bestehendes Verwaltungsgebäude wird allmählich zu klein“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Lieb im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er verweist auf die Einstellung neuer Mitarbeiter in den vergangenen Jahren und das Nachrücken eigener Familienmitglieder in den Betrieb. Dadurch mangele es inzwischen beispielsweise an geeigneten Besprechungsräumen. Abhilfe schaffen soll das neue Verwaltungsgebäude, das sich derzeit in der Planung befindet. „Wenn es gut läuft, können wir in diesem Jahr mit dem Bau beginnen“, sagt Wolfgang Lieb. „Wenn nicht, dann starten wir nächstes Jahr.“

Eine Summe von 25 400 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum fließen in den Gammertinger Ortsteil Harthausen. Dort will eine junge Familie eine innerörtliche Wohnbrache abreißen lassen und durch einen Neubau ersetzen. „Um die rund 25 000 Euro Zuschuss zu generieren, muss die Familie weit mehr als 300 000 Euro in den Abbruch und den Neubau einsetzen“, schreibt Holger Jerg in seiner Pressemitteilung.

Auch in Veringenstadt unterstützt das Land die geplante Erweiterung eines Unternehmens mit 200 000 Euro. „Das Unternehmen möchte an seinem bisherigen Standort zusätzliche Präsentations- und Schulungsräume schaffen“, sagt Bürgermeister Armin Christ, der aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen konkreten Namen nennen möchte. Weitere 58 660 Euro aus dem Landesprogramm fließen in zwei private Bauvorhaben in Veringendorf. „Bei einem Projekt geht es darum, eine Baulücke zu schließen“, sagt Armin Christ. „Bei dem anderen Bauvorhaben handelt es sich um die Umnutzung eines Dachgeschosses zu Wohnraum.“

Groß ist die Enttäuschung hingegen bei Dagmar Kuster, Bürgermeisterin von Hettingen. Mit ihrer Unterstützung hatte der TSV Inneringen einen Antrag auf Förderung für einen neuen Lagerschuppen bei der Albhalle im Ortsteil Inneringen eingereicht. „Allerdings stellvertretend für mehrere Inneringer Vereine, die dort Lagerfläche benötigen“, sagt Kuster. Enttäuscht sei sie, weil der Förderantrag nun schon zum zweiten Mal abgelehnt worden sei. „Es gibt eine konkrete Planung und eine Kostenschätzung“, sagt die Bürgermeisterin. „Außerdem hätten sich die Vereine mit viel Eigenleistung eingebracht.“ Beim Ministerium wolle sie sich nun nach den Gründen für die Ablehnung erkundigen, mit den Vereinsvertretern das weitere Vorgehen besprechen.