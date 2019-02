Bauunternehmen investiert bis zu 3,5 Millionen Euro

Gut 50 Jahre nach dem Umzug nach Gammertingen steht dem Bauunternehmen Lieb ein Meilenstein der Firmengeschichte bevor: Einen Steinwurf vom bestehenden Verwaltungsgebäude entfernt soll ein neuer Firmensitz entstehen. „Das neue Gebäude soll eine Visitenkarte sein“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Lieb. „Wir wollen unsere Baukunst auch nach außen demonstrieren.“ Vor allem aber benötigen die Mitarbeiter mehr Platz.

Die Geschichte des heutigen Hoch- und Tiefbauunternehmens reicht zurück bis ins Jahr 1953. Damals gründeten die Brüder Josef und Anton Lieb gemeinsam mit Hans Joswig ein Baugeschäft in Hettingen. Dessen Schwerpunkte lagen auf dem Hochbau und auf Gipserarbeiten. Im Laufe der Zeit kam der Tiefbau dazu, 1961 entstanden zwei eigenständige Betriebe: die Firma Joswig und Kneule Gipser- und Stuckateurgeschäft und die Firma Josef Lieb Baugeschäft. Letztere zog 1967 von Hettingen an den heutigen Standort in Gammertingen.

Wolfgang Lieb blickt optimistisch in die Zukunft seines Unternehmens. „Wir arbeiten an und in der Natur und können stolz sein auf das, was wir bauen“, sagt er. (Foto: Sebastian Korinth)

Aus den damals 25 Mitarbeitern sind mittlerweile rund 60 geworden. Mit Wolfgang Lieb führt ein Familienmitglied in dritter Generation den Betrieb. „Zurzeit rückt die vierte Generation nach“, sagt er und verweist auf seine Tochter Christiane Lieb und seine Nichte Ulrike Schoßer, die inzwischen ebenfalls mitarbeiten – ebenso wie weitere Angehörige.

Das Problem: So langsam wird es eng im Firmensitz an der Robert-Bosch-Straße. Zu eng. „Weil die Büroräume kaum reichen, müssen wir manche Arbeitsplätze zeitversetzt doppelt belegen“, sagt Wolfgang Lieb. „Eigentlich würden wir gerne noch weitere Mitarbeiter einstellen.“ Doch unter den derzeitigen Bedingungen sei das eben nicht möglich.

Zwei Stockwerke geplant

Deshalb plant das Unternehmen ein neues Verwaltungsgebäude in Verlängerung des bestehenden Firmengeländes. Noch gehört das gewünschte Bauland der Stadt, die Pläne stehen noch am Anfang. Doch einen ersten Entwurf gibt es bereits. „Dieser sieht zwei Stockwerke mit insgesamt 800 Quadratmetern Nutzfläche vor“, sagt Wolfgang Lieb. Hinzu kämen 300 Quadratmeter für Neben- und Abstellräume. Das Gebäude beinhalte Büroräume, einen Veranstaltungsraum und Sozialräume.

Mit dem neuen Verwaltungsgebäude würde sich auch die Zufahrt ändern. Diese erfolgt zurzeit durch das angrenzende Wohngebiet. „Das ist für die Anwohner lästig und für unsere größeren Fahrzeuge schwierig“, sagt Wolfgang Lieb. So sei das Unternehmen auch im Winterdienst aktiv, der bereits um 4.30 Uhr am frühen Morgen beginne. „Bislang gab es deswegen nie wirklich Probleme“, sagt Lieb. Angesichts des geplanten Neubaus sei die Gelegenheit allerdings günstig, diese Baustelle gleich mit anzugehen. Deshalb soll eine neue Zufahrt zur Europastraße hin entstehen. Lastwagen erreichen die Firma dann über die innerörtliche Umgehungsstraße, die Europastraße und die Straße „Mittelberg“.

Insgesamt werden die Bauarbeiten bis zu dreieinhalb Millionen Euro kosten. „Ein Großteil davon entfällt auf das neue Gebäude, ein weiterer Teil auf die Zufahrt“, sagt Wolfgang Lieb. Hinzu komme die Gestaltung der Außenanlagen. Vom Land bekommt das Unternehmen einen Zuschuss in Höhe von 200 000 Euro.

Umbau zu Wohnungen möglich

Je nachdem, wie schnell die Planung weiter voranschreitet, könnten die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Das jetzige Verwaltungsgebäude könnte nach der Fertigstellung des Neubaus zu Wohnungen umgebaut werden – für den freien Markt, vielleicht aber auch für die eigenen Mitarbeiter.

Mit dem Neubau soll das Unternehmen fit für die Zukunft gemacht werden. „Generell hat die Industrie einen besseren Ruf als die Baubranche“, sagt Wolfgang Lieb. Das sei aber kein Grund, sich zu verstecken. „Wir arbeiten an und in der Natur und können stolz sein auf das, was wir bauen“, sagt er. „Dass uns Mitarbeiter zum Teil seit über 30 Jahren die Treue halten, ist kein Zufall.“ Auch die Nachwuchsgewinnung laufe gut. Zwar blieb in den vergangenen Jahren immer mal ein Ausbildungsplatz unbesetzt. Doch erst zu Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres sind drei junge Leute ins Unternehmen eingestiegen.