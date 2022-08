Baum stürzt auf Frau –32-Jährige schwer verletzt

Eine 32 Jahre alte Frau ist in Gammertingen am Montagabend, kurz nach 17.30 Uhr von einem umgestürzten Baum in der Sigmaringer Straße schwer verletzt worden.

Die Frau war im Bereich der dortigen Grünfläche unterwegs, als sie sich wegen des aufkommenden Unwetters auf den Heimweg ins Wohngebiet machte. Auf der Höhe des "Soldatensteigs" stürzte ein Baum witterungsbedingt um und erfasste sie.

Anwohner hörten die Hilfeschreie der Verletzten und riefen den Rettungsdienst. Von diesem wurde die Frau zur ärztlichen Versorgung ihrer schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht.