Bauarbeiten beeinträchtigen den Zugverkehr

Zwischen Hechingen und Gammertingen finden von Samstag, 26. September, bis einschließlich Sonntag, 18. Oktober, an verschiedenen Stellen umfangreiche Bauarbeiten an den Bahnanlagen statt statt. Während dieser Zeit müssen montags bis freitags zwischen Hechingen und Burladingen sowie an den Wochenenden zwischen Hechingen und Gammertingen alle Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn ausfallen. Stattdessen richtet die SWEG einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs halten in Hechingen am Bahnhof beziehungsweise an Steig 2 des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie in Hausen-Starzeln und Gammertingen direkt an den Bushaltestellen bei den Bahnhöfen oder Haltepunkten. Für die übrigen Halte gelten die im Fahrplan des Schienenersatzverkehrs aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Schlatt B 32, Jungingen Unterführung, Killer Lamm, Burladingen Josef-Mayer-Straße, Gauselfingen Rathaus und Neufra Hohenzollernstraße.

In Burladingen ist zu beachten, dass montags bis freitags einzelne Zugleistungen auch im Abschnitt zwischen Burladingen und Gammertingen im Schienenersatzverkehr geführt werden. Diese Busse halten dann allerdings nicht am Bahnhof, sondern am Rathaus. Diese Regelung gilt auch für alle Fahrten an den Wochenenden, bei denen jeweils die Gesamtstrecke von Hechingen bis Gammertingen durchgehend im Schienenersatzverkehr betrieben wird.

Zwischen Burladingen und Veringenstadt fahren die Züge von Samstag, 26. September, bis Sonntag, 18. Oktober, teilweise mit geänderten Fahrzeiten. Die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse bleiben in der Regel erhalten.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den Bussen des Schienenersatzverkehrs können keine Fahrscheine verkauft werden. Auch die Beförderung von Fahrrädern ist nicht möglich. Lediglich einige im Fahrplan gekennzeichnete Busse an Sonntagen können bis zu sechs Fahrräder mitnehmen. Die Beförderung von Kinderwagen und Rollstühlen hat jedoch Vorrang.

Die Gleisbauarbeiten der SWEG Schienenwege GmbH finden in Jungingen, Killer und Hausen statt – und zwar in Tag- und Nachtschichten mit großen Baumaschinen. Zusätzlich werden tagsüber zwischen Hechingen und Schlatt sowie zwischen Hausen und Burladingen Brücken saniert. Des Weiteren wird die Streckensperrung für maschinelle Vegetationsarbeiten zwischen Hechingen und Burladingen genutzt.

Wie die SWEG mitteilt, ist während des genannten Zeitraums mit „bauüblicher Lärmentwicklung“ zu rechnen. Dafür bittet das Unternehmen die betroffenen Anwohner um Verständnis.