Baseball wird familienweise groß geschrieben

Deutschlandweit mag Baseball eher zu den Randsportarten gehören, in Gammertingen hingegen spielt gerade diese Sportart eine wichtige Rolle. Die Teams können beachtliche Erfolge vorweisen, erst bei den Deutschen Meisterschaften im Februar im oberbayrischen Gauting mischten gleich mehrere Mannschaften der Gammertingen Royals ganz vorne mit. Seit Mitte der 90er-Jahre begeistert Baseball in Gammertingen ganze Familien.

Eine dieser Familien ist die Familie Baltisberger. „Das Beste ist, dass ich die Kinder zu meinem Training mitnehmen kann“, sagt Mutter Alexandra. Ihre neunjährige Tochter Katharina trainiert an einem anderen Tag und findet: „Es macht richtig Spaß. Wir sind fast alle Freunde und man kann die Power so richtig rauslassen.“ Auch ihr jüngerer Bruder Konstantin weiß, warum Baseball „cool“ ist: „Mir gefallen die Übungen und dass die Trainer so nett sind – und natürlich der Wettkampf und dass man so viel rennen darf.“

Vater Daniel Baltisberger ist Unfallchirurg und Orthopäde und seit zwei Jahren als Teamarzt „angestellt“. „Selbstverständlich versorgt er nicht nur die eigene Mannschaft, sondern auch schon mal verletzte Gegner“, sagt seine Frau Alexandra. Was aber für sie ebenso zählt: „Die Kinder lernen Disziplin und Teamfähigkeit und sehen, dass ihre Eltern am gleichen Hobby Spaß haben.“

Begeisterung im zweiten Anlauf

Die Begeisterung für Baseball hatten der Gammertinger Marcus Haule und sein Vater nach einem Klinikaufenthalt in den USA mitgebracht: „Wir haben Baseball 1993 in den USA kennengelernt“, sagt Marcus Haule. „Durch Freikarten der Klinik haben wir unser erstes Baseballspiel gesehen – und waren zunächst nicht sehr begeistert.“ Erst nach einigen Spielen und dem Regelstudium sei die Sportart interessanter geworden. „Deshalb habe ich den Heimweg schließlich mit Baseballschläger und -handschuh angetreten.“

Zu Hause angekommen gelang es Marcus Haule, die eigene Begeisterung weiterzugeben – beispielsweise bei Projekttagen am Gymnasium. Auch beim Cityfest zeigten die Baseballer, was der Sport kann und konnten damit weitere Sportler zum Mitmachen bewegen. So kam Miriam Schmidt 2001 zum Baseball. Sie selbst spielt bei den Damen, außerdem trainiert sie die Jungen. „Mir war gleich klar: Das ist etwas Besonderes“, sagt Schmidt. „Fußball macht jeder, aber wer spielt schon Baseball?“ Auch Sozialpädagogin Uta Knaus ist überzeugt davon, dass dieser Sport der ganzen Familie gut tut. Sie und ihre Kinder sind wie die der Familie Haule längst überzeugte Baseballer.

Etliche Titel abgeräumt

Inzwischen müssen die Royals, die seit 1995 eine eigene Abteilung im Turn- und Sportverein bilden, längst nicht mehr um Mitglieder werben. Mittlerweile haben sie sich etliche Titel erspielt. So wurden die Royals Deutscher Hallenmeister in den Jahren 2001, 2004, 2005, 2007, 2008 und 2011. Hinzu kommen zahlreiche zweite Plätze und weitere Titel. 2005 wurden die Gammertinger baden-württembergischer Pokalsieger.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Gauting erreichte eine der beiden Schülergruppen den ersten Platz. Sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft der Royals wurden Deutscher Vizemeister im Hallenbaseball. Das Mädchenteam trat mit einem Durchschnittsalter von zehn Jahren bei der U16-Konkurrenz an, konnte gegen die meist deutlich älteren Konkurrentinnen mithalten und freute sich über einen vierten Platz. 70 aktive Spielerinnen und Spieler trainieren regelmäßig, davon sind 45 männlich und 25 weiblich. 50 Spieler sind Kinder und Jugendliche. Auch wenn die Siege zählen, so stehen doch „Sport, Spiel und Spaß“ im Vordergrund.

Die Nachwuchsteams werden von zwölf engagierten Trainerinnen und Trainern betreut, die an anderen Wochentagen selbst aktiv sind. Von April bis Mitte Oktober wird wieder im Freien trainiert. Bei jedem Wetter. Damit wird auch noch etwas für die Abhärtung getan.