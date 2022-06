Bald werden auch die letzte Turmfalkenküken flügge

Nachdem die Brut eines Turmfalkenpaares im Harthauser Kirchturm im vergangenen Jahr erfolglos blieb und bei einer Nistkastenkontrolle nur noch Schalenreste des Geleges vorgefunden werden konnten, ist die Falkenbrut in diesem Jahr umso erfreulicher abgelaufen.

Sowohl der Hausmeister der katholischen Pfarrgemeinde St. Mauritius, Bernhard Weßner, als auch die Harthauser Vogelfreunde haben in den vergangenen Wochen immer wieder ihre Blicke auf den Kirchturm der Pfarrkirche gerichtet, wo vor einigen Jahren ein Nistkasten für Falken hoch oben über den Dächern mitten im Ort angebracht wurde. In diesem Jahr war der von Paul Pfaff maßgezimmerte Kasten in einer Nische des Turmes die Kinderstube für sechs geschlüpfte Turmfalken. Die Elternvögel hatten in den vergangenen Wochen viel zu tun, die große hungrige Falkenschar vor allem mit Feldmäusen groß zu ziehen. Während am Anfang vor allem der Falkenvater auf Mäusejagd ging und die Mutter die Küken wärmte, waren in den vergangenen beiden Wochen beide Altvögel von früh bis in die Abendstunden über den Wiesen und Äckern rund um den Ort unterwegs, um Beute für ihren Nachwuchs zu jagen.

An Pfingsten sind die zuerst geschlüpften und dadurch auch deutlich größeren und weiter entwickelten Falkenküken flügge geworden und werden jetzt bereits draußen auf den alten Linden im Pfarrgarten von den fürsorglichen Falkeneltern weiter versorgt. Auch die letzten beiden Turmfalkenkinder stehen nun kurz vor dem Start in ihr wildes Falkenleben und sie werden den Nistkasten unterhalb der Glockenstube in den kommenden Tagen verlassen, sobald die letzten hellen Flaumfederchen im nahezu vollständig entwickelten Gefieder verschwunden sein werden.

Wenn die Sonne scheint, sitzen die noch im Kasten verbliebenen Nachzügler derzeit oft stundenlang auf dem Anflugbrett und beobachten aufmerksam ihre Umgebung. Damit sie von ihren Eltern bei der Fütterung auch nicht vergessen werden, machen sie mit lauten sogenannten Bettelrufen immer wieder auf sich aufmerksam.