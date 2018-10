Bahn will in Bronnen einen Funkmast errichten

Die SWEG Schienenwege GmbH will im Gammertinger Ortsteil Bronnen einen Funkmast errichten. Wie Bürgermeister Holger Jerg in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag erläuterte, ist dieser für die geplante Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Engstingen und Gammertingen erforderlich. Über das Baugesuch entscheidet das Regierungspräsidium, im Zuge des vorangestellten Verfahrens kann die Stadt Gammertingen allerdings eine Stellungnahme abgeben.

Zurzeit wird die Bahnstrecke zwischen Engstingen und Gammertingen lediglich für den Freizeitverkehr und Sonderzüge genutzt, gelegentlich auch für den Güterverkehr. Das soll sich im kommenden Jahr ändern, denn dann sollen auf dem Abschnitt wieder regelmäßig Personenzüge fahren. Während die Gleise der SWEG Schienenwege GmbH gehören, stellt die Schwäbische Albbahn die entsprechenden Züge zur Verfügung. „Für den nötigen Funkbetrieb sollen zwei Funkmasten errichtet werden, davon einer in Gammeringen“, sagte Dominik Früh, Leiter des Gammertinger Ordnungsamts, in der Ausschusssitzung. Als Standort hatte die SWEG Schienenwege GmbH zunächst die Wacholderheide im Ortsteil Bronnen vorgesehen. Doch das, sagte Holger Jerg am Dienstag, könne sich die Verwaltung in keinster Weise vorstellen. Als neuer Standort ist deshalb ein Taleinschnitt zwischen der Freizeitanlage und dem Ortseingang vorgesehen.

Damit wird der maximal zehn Meter hohe Mast vom Tal aus nicht zu sehen sein. Der Ortschaftsrat habe diesen Standort bereits befürwortet, sagte Jerg. Auch der Verwaltungsausschuss stimmte einhellig dafür. Die insgesamt 1,3 Millionen Euro für die Reaktivierung der Strecke stammen aus Förderprogrammen, von der SWEG Schienenwege GmbH, vom Landkreis Reutlingen sowie von den Kommunen Engstingen und Trochtelfingen. Wie Holger Jerg berichtete, bleiben der Landkreis Sigmaringen und die Stadt Gammertingen bei der Finanzierung außen vor. Allerdings werden die Bahnhaltepunkte in Bronnen und Mariaberg auch nicht reaktiviert. Damit könne er leben, sagte Jerg. In Bronnen zum Beispiel wohnten die meisten Menschen schließlich mehrere Hundert Meter vom Bahnhaltepunkt entfernt – und müssten auf ihrem Fußweg sowohl die Lauchert als auch die Landesstraße überqueren. „Dass Bronnen und Mariaberg außen vor bleiben, hat also nichts damit zu tun, dass wir von der Schiene abgehängt werden“, sagte der Bürgermeister.