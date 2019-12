Bahn fährt zwischen Gammertingen und Engstingen

Die SWEG Schienenwege nimmt die geänderte Infrastruktur auf der Schienenstrecke zwischen Engstingen und Gammertingen zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, in Betrieb. Dies ermöglicht die Aufnahme des regulären Schienenpersonennahverkehrs durch die Schwäbische Alb-Bahn.

Die SWEG Schienenwege hat entlang der Strecke mehrere Bahnübergänge, Signalanlagen sowie die Bahnsteige der Haltepunkte und Bahnhöfe in Klein- und Großengstingen, Mägerkingen und Haidkapelle in der hierfür notwendigen Weise angepasst. In Betrieb gehen zum Fahrplanwechsel ebenfalls die neu gebauten barrierefreien Bahnsteige im Bahnhof Trochtelfingen und am Haltepunkt Engstingen Schulzentrum. „Wir freuen uns, dass der Start des neuen Verkehrs gesichert ist, auch wenn die Fertigstellung von einzelnen Elementen wie Wartehallen und Geländern erst im Jahr 2020 erfolgen kann“, sagt Markus Remmel, Geschäftsführer der SWEG Schienenwege.

Der Grund für die nur teilweise fertiggestellten Anlagen liegt darin, dass das Baurecht für die Bahnsteigneubauten erst zum 6. November 2019 vorlag. „Daran gemessen sind wir mit dem sehr schnellen Baufortschritt in der dafür eigentlich ungünstigen Jahreszeit durchaus zufrieden“, so Remmel. Die Fahrgäste werden aus demselben Grund um Verständnis für die zum Teil nur provisorisch nutzbaren Anlagen gebeten.

Vorsicht an den Schienen notwendig

Die SWEG Schienenwege weist darauf hin, dass aufgrund der Aufnahme des neuen Schülerverkehrs auf der Schienenstrecke zwischen Engstingen und Gammertingen vermehrt und jederzeit mit Zugverkehr gerechnet werden muss und dass das Betreten der Gleisanlagen generell untersagt ist.

Der Aufenthalt von Personen im Gleisbereich ist wegen des langen Bremsweges von Schienenfahrzeugen lebensgefährlich und daher aus guten Grund verboten. Zur Vermeidung von Unfällen werden Eltern gebeten, ihre Kinder ausdrücklich darauf hinzuweisen, die Gleise nicht zu betreten und auch nicht in deren Nähe zu spielen.

Des Weiteren sollten sich Verkehrsteilnehmer an den verbleibenden nicht-technisch gesicherten Bahnübergängen über den Vorrang des Schienenverkehrs und die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung bewusst sein, entsprechend vorsichtig an die Übergänge heranfahren und diese erst dann überqueren, wenn sie sich vergewissert haben, dass sich kein Zug nähert.