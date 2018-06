Büro erstellt Lichtkonzept für „gute Stube“

Die Gammertinger Hohenzollernstraße und der Rote Dill sollen nach der derzeit laufenden Sanierung nicht nur bei Tag attraktiver sein, sondern auch bei Nacht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, ein Licht- und Raummilieukonzept erstellen zu lassen. Insgesamt wird es rund 30 000 Euro kosten. Diese Summe fanden einige Gemeinderäte sehr hoch. Doch in eindeutiger Mehrheit war das Gremium der Ansicht, dass die Stadt sich diese Beleuchtung leisten sollte. Die Stadträte beschlossen, schrittweise vorzugehen. Sie beauftragten ein Fachbüro, ein Konzept zu entwickeln und einen Entwurf auszuarbeiten. Die Aufträge für Ausführungsplanung und die Vergabe-Vorbereitungen wären die nächsten Schritte.

Zu teuer

Heftige Kritik an dem Vorhaben übte Andreas Schmid von der Demokratischen Liste. Sein Listenkollege Lo-thar Wasel war nicht anwesend. Schmid sagte: „Ich möchte mich vehement gegen dieses Konzept aussprechen. 30 000 Euro an Planungskosten seien zu hoch. Dazu kämen ja noch die Baukosten, die Wartung und die Energiekosten. „Statt Leerstände in der Stadt zu beseitigen, sollen hier Scheininszenierungen vorgenommen werden“, sagte er. Karl Götz (CDU) versicherte, er sei begeistert von der Präsentation, die das Stuttgarter Büro im Verwaltungsausschuss am Tag zuvor gezeigt hätte. Doch die Kosten fand auch er hoch.

Diese Aussagen riefen die Befürworter des Lichtkonzepts auf den Plan. „Die Hohenzollernstraße ist der wichtigste öffentliche Raum in Gammertingen“, sagte Wolfgang Lieb von der Fraktion Gleiches Recht für alle. Wenn die Stadt sie attraktiver gestalte, dann sollte man an der Beleuchtung nicht sparen. Bei guter Beleuchtung sehe manch ein Gebäude schöner aus als bei Tag. Er sieht auch die Möglichkeit, mit einer schönen Atmosphäre weitere private Investoren auf den Plan zu locken. Schließlich gehe es darum, einen Mehrwert für die Bevölkerung zu schaffen. „Dieses Geld ist nicht sinnlos ausgegeben“, sagte er.

Auch Bürgermeister Holger Jerg plädierte für das Konzept und meinte, in die gute Stube der Gammertinger Innenstadt sei schon viel Geld geflossen und schon viele Ideen investiert worden. „Jetzt sollten wir auf dem letzten halben Kilometer nicht stehen bleiben.“ Beruhigend sagte er, dass es nicht darum gehe, die große Theaterbeleuchtung zu schaffen, sondern mit zurückhaltenden Mitteln das Beste herauszuholen. Darum bräuchte auch niemand Angst zu haben, dass die Energiekosten deutlich höher liegen würden als für die herkömmliche Beleuchtung.

Von oben nach unten

Mit in das Konzept einbezogen werden die Hohenzollernstraße, der Rote Dill und die beiden neu zu gestaltenden Plätze beim Rathaus. Der Feldhauser Architekt Gerhard Lutz, der die Schlossplätze gestalten wird, fasste die Grundidee des Konzepts so zusammen: Es werde eine Grundbeleuchtung geschaffen, und dazu bestimmte markante Punkte durch zusätzliches Licht in Szene gesetzt. Dabei werde stets darauf geachtet, dass das Licht nicht in den Weltraum strahle, sondern von oben nach unten leuchte. Das Stuttgarter Atelier für Architektur und Lichtplanung umschreibt seine Philosophie so: „Aufgaben der Lichtgestaltung in Innenstädten können nicht isoliert unter dem Focus von Lichttechnik oder Lichtkunst betrachtet werden. Sie sind stets eng verwoben mit Fragen der Stadtgestaltung und Architektur, aber auch der Wahrnehmung, der Behaglichkeit und der Sicherheit.“ Ziel sei es, durch Helligkeitsunterschiede, dem Menschen Orientierung zu geben. Es wird für den Betrachter eine erlebbare Erkennungshierarchie geschaffen.