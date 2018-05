Bürgermeister wird zum Hausmeister

Gut gelaunte Narren haben dem städtischen Narrenempfang mit dem obligatorischen Glockenschlag zur Fasnetseröffnung beigewohnt. Gleich drei sichtlich überraschte Narren wurden ausgezeichnet: zwei mit dem städtischen Orden und Zunftmeister Harry Vojta mit der bronzenen Ehrennadel der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON).

Silke Nepple und Silvia Ehrle gestalteten zusammen mit den Erstkommunionkindern sowie Stadtpfarrer Wolfgang Drescher den närrischen Gottesdienst, mit dem das Gammertinger Spektakel eröffnet wurde. Von der Kirche zog die Narrenschar mit musikalischer Begleitung der Katzenmusik und der Musikkapelle Feldhausen/Harthausen in den Rathaussaal.

Der Bolizei Brolde, alias Karl-Josef Bögle, begrüßte alle mit einer klasse Ansprache in der Bütt, bei der er das Gammertinger Geschehen des vergangenen Jahres in Reimform präsentierte. Wie immer hatte Brolde viel Hirnschmalz in seine Verse gelegt und Goethes Ballade vom Erlkönig („sei ruhig, bleib ruhig“) auf Gammertingen umgemünzt. Er reimte von der Politesse, die seit kurzem Parksünder ermahnt oder vom höchst amüsanten Kochversuch des Zunftmeisters Schorsch, der mit dem Entsorgen des verbrannten, rauchenden Kochtopfes durch das geschlossene Fenster samt Einsatz der Feuerwehr mündete. Auch die historische Gammertinger Stadtmauer (so denkt das Denkmalamt, die Mauer wäre aus Samt) oder die aktuelle Dramatik um das mit Quecksilber kontaminierte Haus thematisierte Brolde schlau. Er erntete entsprechend viel Applaus von den Narren.

Bürgermeister Holger Jerg präsentierte als Zirkusdirektor die große Gammertinger Manege und versprach Spektakuläres und Atemberaubendes. Spätestens mit der neuen Manege (Festhalle), die nun endlich gebaut werde, werde bald eine neue Bürgerball-Ära eingeläutet.

Es folgte eine Ehrung vom sichtlich überraschten Narrenchef Schorsch Vojta, der von Jochen Große, Kanzelar von der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte mit der bronzenen Verdienstnadel ausgezeichnet wurde. In seiner Laudatio auf Vojta verlas Große unter anderem, dass der Geehrte wohl ein scharfzüngiger Redner mit hohem Potenzial sei, aber die Hände besser weg vom Werkzeug lasse. Dies revidierte der Spaß verstehende Zunftmeister insofern, dass er meinte, er habe nicht nur zwei linke Hände, sondern deren gar drei.

Als Vojta selbst das Rednerpult betrat, lieferte er sich zunächst einen amüsanten Schlagabtausch mit den Tischlesruckern aus Kettenacker, die die Gelegenheit nutzten, um ihre eigene Fasnet zu bewerben. „Ist das jetzt unser Empfang oder eurer?“ Vojta blieb gewohnt schlagfertig.

In detailverliebter Kleinarbeit wurde anschließend Bürgermeister Holger Jerg als künftiger Hausmeister der neuen Stadthalle umgekleidet und ausgestattet. Versehen mit dem Schild „Bevor du fragschd – die Antwort isch noi“ und zwei 50-Cent-Stücken für den Kaffeeautomaten beim Reifen-Göggel machte sich Holger Jerg mit dem Wischmopp auf den Weg durch die Narren.

Es erklangen sämtliche Schlachtrufe der Narren durch den Schlosssaal, ehe sich die Schar gut gestärkt auf den Weg zum nachmittäglichen Umzug aufmachte.