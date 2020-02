Bürgermeister wird den Rathausschlüssel los

Eine tolle Stimmung in einer so gut wie ausverkauften Alb-Lauchert-Halle prägte den diesjährigen Bürgerball der Narrenzunft Horig Gammertingen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Tanz, Geschwätz, Pantomime und Gesang – es war für jeden Besucher etwas dabei. Zunftmeister Harry „Schorsch“ Vojta war sichtlich zufrieden. Durch das Programm führte wie immer in charmanter Art und Weise Irene Bögle alias „Botschie“.

Eingeleitet wurde das Programm von Bolizei Brolde alias Karl-Josef Bögle: „Ich schwätz alle Dinge a, die wo sonscht koiner saga ma!“ Dementsprechend reimte er sich zur Melodie von der „Schwäbischa Eisenbahn“ alle Probleme der Stadt und dieser Welt zurecht. Immer imposant anzuschauen war der Einmarsch der Narrenzunft Horig mit Zunftmeister, Zunfträten, Katzen, Hemadglonker, Täfelesbua und den nagelneuen Hanswursteln, musikalisch begleitet vom Fanfarenzug. Nach der Ansprache von „Schorsch“ musste der Schultes auf die Bühne geholt werden, das erledigten die neuen Hanswurstel. „Du hast genau 60 Sekunden Redezeit, dann wird das Mikro ausgeschaltet“ drohte Vojta dem Rathauschef, der diese Zeit natürlich leicht überschritt, denn auch er hatte als Eskimo einiges zur aktuellen Stadt- und Weltlage zu erzählen – und das in Reimform. Es half aber alles nichts, am Ende musste er den Rathausschlüssel zumindest bis Aschermittwoch an den Zunftmeister abgeben.

Jetzt gings aber richtig los, die Street-Fighter – Zumba-Teenies unter der Regie von Manuela Schmelcher-Baier – fegten mit ihrem Tanz über die Bühne und sorgten für einen Höhepunkt des Abends, heißt es in der Mitteilung. Es folgte Minnesänger „Walther von der Vogelheidi“ alias Ewald Thiel, der in Reimform zur Melodie „Am Brunnen vor dem Tore“ einiges ansprach. Und er entlarvte im Laufe des Vortrags den Zunftmeister als „Scheibletten-Mann von Gammertingen“. Die Quelldancer des SV Bronnen tanzten sich anschließend mit einem musikalischen Medley der Jahre 2016 bis 2019 in die Herzen der Besucher.

Zwei Gesandte des VFON betraten dann die Bühne und prüften die Ringtreffentauglichkeit der Narrenzunft für 2023. Florian und Fabian Siegle aus Obermarchtal, selbst Ausrichter des Treffens 2022, wussten erstaunlich viel über die Gammertinger Fasnet, stellten aber auch selbst Fragen zum Ring, die der Schultes beinahe alle richtig beantworten konnte. Dann luden sie die Horige Zunft ein, im kommenden Jahr ihren Narrenbaum zu stellen. Auch sie bewiesen Sangeskunst und hatten ebenfalls zur Schwäbischen-Eisenbahn-Melodie einiges zu erzählen.

Auch die Tanzwerkstatt Gammertingen ist schon seit Jahren beim Bürgerball mit dabei und unterhielt das Publikum mit zwei tollen tänzerischen Darbietungen, alles mit viel Akribie einstudiert von Gunter Grüninger. Zu Beginn der zweiten Programmhälfte hatte die Katzenmusik Gammertingen unter Leitung von Gianluca Bonnano ihren großen Auftritt. Die Vollblutmusikanten drehten richtig auf und verließen die Bühne erst nach einer Zugabe.

Danach folgte eine Pantomime zum Thema Pflegenotstand, vorgeführt von den Gammertinger Senioren. Die mussten auf der Bühne unter Anleitung von Pflegeschwester Paule Reiser ihre täglichen Arbeiten wie Gesicht waschen (ein Waschlappen für alle), Zähneputzen oder den Hintern abwischen verrichten, sehr zur Freude der begeisterten Narrenschar. Die Tanzgarde der Narrenzunft Horig, bestehend aus jungen Zunfträten und Hästrägern, rockten die Bühne laut Mitteilung mit ihrem Tanz zum Thema „Hinter Gittern“ richtig ab und mussten natürlich eine Zugabe abliefern. Den Abschluss des Programms bildeten die jungen Tänzerinnen der Schlangenfanger aus Wilsingen, mit „Suicide Squad“.