Bürgermeister ruft zur aktiven Beteiligung auf

Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg hat beim Neujahrsempfang am Samstagabend im historischen Schlosssaal des Rathauses an die Bürger appelliert, die Zukunft der Stadt aktiv mit zu gestalten. So warb Jerg dafür, über eine Kandidatur für die kommunalpolitischen Gremien bei den Kommunalwahlen am 26. Mai nachzudenken. Außerdem kündigte er eine Bürgerbefragung und Bürgerwerkstätten zum Thema „Älter werden“ an. „Machen Sie dabei mit!“, forderte Jerg. „Dieses Thema sollte uns allen wichtig sein.“

Demokratie zähle auf aktive Menschen, die um der Sache Willen kompromissbereit seien und nicht die eigenen Interessen in den Vordergrund stellten, sagte Holger Jerg. Nicht nur im Jahr der Wahlen sei es wichtig, dass möglichst viele engagierte Mitbürger „runter vom Sofa kommen“ und sich politisch auf vielerlei Ebenen engagierten. „Seien Sie aktiv nicht nur bei der Äußerung von Kritik, sondern vor allem bei der positiven Gestaltung unserer Stadt!“

Ausführlich ging der Bürgermeister auf die Zukunft des städtischen Pflegeheims ein, das in den kommenden Jahren umgebaut oder durch einen Neubau ersetzt werden soll. Für Holger Jerg selbst steht dabei außer Frage, dass die Stadt zur Pflege älterer Menschen auch in Zukunft einen eigenen Beitrag leisten sollte. Dabei seien die Herausforderungen in der Zukunft allerdings andere als zurzeit. „Mir ist es wichtig, die Vielfalt von Themen und Anliegen gemeinsam mit Ihnen allen in den kommenden Bürgerwerkstätten gemeinsam zu besprechen. Die Bürgerbefragung kündigte Jerg für Sommer an, die Bürgerwerkstätten für den Herbst.

Kritik an Bebauungsplanverfahren

Eine weitere Herausforderung sieht der Bürgermeister in der Ausweisung weiterer Wohngebiete und Gewerbeflächen. „Erschwingliche Wohnbauplätze in unseren Stadtteilen und in der Kernstadt bereitzustellen, ist eine wichtige Aufgabe“, sagte er. Während in Bronnen und Kettenacker in Kürze weitere Bauplätze erschlossen würden, sei die Kernstadt zurzeit „ausverkauft“. Kritik übte Jerg an den aus seiner Sicht zu langen Bebauungsplanverfahren und rechtlich geforderten Verfahrensschritten. „Auch der Erwerb von Bauerwartungsland ist angesichts der Flucht in Sachwerte und des niedrigen Zinsniveaus schwieriger geworden.“ Bei der Schaffung neuen Miet-Wohnraums sieht Jerg nicht nur die Stadt in der Pflicht, sondern auch den privaten Immobilienmarkt.

Darüber hinaus ging Holger Jerg auf die Entwicklung der städtischen Kindergärten und Schulen ein. So habe das Land inzwischen eine Förderung für den Ausbau des Familienzentrums St. Martin zugesagt. Dieses soll um zwei Gruppen für die Betreuung von Kleinkindern ergänzt werden. Die umfassende Sanierung des Gymnasiums werde von Bund und Land ebenfalls unterstützt und solle bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Darüber hinaus ist die Sanierung der Grundschule und der Sporthalle im Ortsteil Feldhausen geplant. Mit der Umsetzung all dieser Arbeiten werde der Schulstandort Gammertingen als überregionales Bildungszentrum aktiv und attraktiv weiterentwickelt.

Zuvor hatte Holger Jerg auf wichtige Entwicklungen in der Stadt im Jahr 2018 zurückgeblickt. Musik zum Neujahrsempfang steuerten Gitarrist Gianni Ulmer und Sänger Markus Daikeler als Band „True Calling“ bei – allerdings weitgehend ohne die Aufmerksamkeit der Gäste, die die Gelegenheit lieber zu persönlichen Gesprächen nutzten. Dazu hatten sie auch nach dem offiziellen Programm noch reichlich Gelegenheit.