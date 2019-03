Bürger sollen beim neuen Heim-Standort mitreden

Die Frage, wo in den kommenden Jahren ein Neubau für das städtische Pflegeheim in Gammertingen entsteht, bleibt weiter offen: In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Gemeinderat bei einer Enthaltung dafür ausgesprochen, in die Diskussion zunächst auf breiter Basis die Bürger mit einzubeziehen – und zwar ausdrücklich nicht nur bei der Standortfrage, sondern dem gesamten Themenkomplex „Älterwerden in Gammertingen“. Eine entscheidende Rolle wird dabei auch die Zukunft des bestehenden Gebäudes spielen.

Wie sehr die Zukunft des Pflegeheims die Gammertinger beschäftigt, demonstrierten die ungewöhnlich vollen Zuschauerränge: Mehr als 30 Zuhörer verfolgten die Diskussion, darunter etliche Mitglieder des Fördervereins des Heims. Von Bürgermeister Holger Jerg und Kämmerer Siegfried Hagg erfuhren sie, dass rechtliche Vorgaben den wirtschaftlichen Betrieb der bestehenden Einrichtung mittelfristig unmöglich machen. Nicht nur, dass Umbauarbeiten nötig würden, die eine Reduzierung der Plätze mit sich brächten: Die Wege für das Personal sind lang, der Unterhalt des Gebäudes ist teuer.

Überschaubares Risiko

Darin, dass deshalb ein Neubau her muss, sind sich nahezu alle Beteiligten einig. Bei 60 vollstationären Pflegeplätzen würde dieser rund achteinhalb Millionen Euro kosten – ohne Einrichtungen wie Küche, Wäscherei, Tagespflege oder ambulanten Pflegedienst. „Durch die Einnahmen wäre die Investition nach etwa 20 bis 25 Jahren abbezahlt“, sagte Siegfried Hagg. Das finanzielle Risiko sei überschaubar.

Nach Ansicht des Kämmerers ist das eigentliche Problem die Zukunft des Bestandsgebäudes. „Die Herausforderung ist es, eine sinnvolle Nutzung für 4000 Quadratmeter Fläche zu finden“, sagte Siegfried Hagg. Wie Holger Jerg erläuterte, könnten im Gebäude beispielsweise seniorengerechte Apartments eingerichtet werden. Doch das würde weitere rund sieben Millionen Euro kosten. „Zudem würde ein solches Projekt erst Sinn ergeben, wenn wir wissen, was sich die Bevölkerung wünscht“, sagte der Bürgermeister.

Bei der anschließenden Debatte wurde deutlich, dass es im Gemeinderat noch reichlich Gesprächsbedarf gibt – obwohl das Thema schon mehrfach in nichtöffentlichen Sitzungen diskutiert worden war. Von der Einbeziehung der Bürger erhoffen sich Stadtverwaltung und Gemeinderäte weitere Impulse.

„Um beispielsweise über die Größe des neuen Pflegeheims zu entscheiden, sollten wir den bürgerschaftlichen Prozess abwarten“, sagte Wolfgang Lieb (Gleiches Recht für alle). Das Gleiche gelte für die Standortfrage. „Es gibt Argumente für einen Neubau auf dem Reiser-Stoll-Areal, aber auch für das zur Verfügung stehende Gelände neben dem bestehenden Heim.“ Wichtig sei, dass es weiterhin eine wohnortnahe Pflege in der Stadt gebe.

CDU verweist auf Synergieeffekte

„Wir erhoffen uns eine große Beteiligung am bürgerschaftlichen Prozess und weitere Erkenntnisse aus den Ergebnissen“, sagte Gerhard Jaudas (CDU). Sein Fraktionskollege Karl-Heinz Hebeisen sprach sich dafür aus, auch den Neubau unter städtischer Trägerschaft zu betreiben. „Für die weitere Nutzung des Bestandsgebäudes wäre vielleicht eine Genossenschaft denkbar, in die sich Bürger einkaufen können“, sagte Hebeisen. Josef Sauter, Karl Endriß und Franz Hanner (alle CDU) plädierten dafür, Teile des Bestandsgebäudes weiter zu nutzen und damit Synergien zu schaffen.

„Wenn über Synergieeffekte geredet wird, sollten wir aber auch darüber nachdenken, was wirklich realistisch ist und was nicht“, gab Birgit Ocker (Gleiches Recht für alle) zu bedenken. Ihr Fraktionskollege Karl Bögle mahnte an, dass ein Neubau neben dem bestehenden Heim möglicherweise den Plänen eines Investors im Wege stehen könnte.

„Es handelt sich um ein sehr komplexes Thema, bei dem es keine einfachen Antworten gibt“, sagte Stephan Binsch (SPD/Unabhängige Bürger). Wichtig sei es, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. „Es wäre verkürzt, die Diskussion auf die Frage nach dem Standort für ein neues Pflegeheim zu reduzieren.“

Sobald das Land eine entsprechende Förderung zugesagt hat, soll eine Befragung den bürgerschaftlichen Prozess einläuten. Später soll es dann Bürgerwerkstätten mit externen Moderatoren geben.