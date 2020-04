Bücher leihen trotz Kontaktsperre

Von der aktuellen Schließung vieler öffentlicher Einrichtungen während der Corona-Krise ist auch die Gammertinger Stadtbücherei mit ihrer Zweigstelle in Winterlingen betroffen. Aber Büchereichef Stefan Bihler und sein Mitarbeiterinnenteam wollen während dieser Schließphase nicht Däumchen drehen und die zurückgebrachten Bücher, CD, Spiele, Zeitschriften desinfizieren und in die Regale zurückstellen. Deshalb bietet die Bücherei weiterhin einen Ausleihservice an.

„Alle unsere 40 000 Medien in Gammertingen und Winterlingen stehen zusammen mit weiteren sogenannten Onlinemedien in einer elektronischen Datenbank. Diese Datenbank können unsere bisherigen Stammkunden oder auch Neukunden, von zu Hause oder von unterwegs in einem Onlinekatalog einsehen, vorbestellen und Ausleihfristen selbst verlängern“, erläutert Bihler. Am 24-Stunden-Rückgabeautomaten kann unser Büchereikunde problemlos – und in Corona-Zeiten ohne Kontakt zu anderen Menschen oder dem Personal – rund um die Uhr seine ausgelesenen oder gebrauchten Bücher und Medien zurückbringen. Damit seien sie auch von seinem Kundenkonto automatisch gelöscht.

Diese vorhandene Technik des elektronischen Onlinekatalogs, des Rückgabeautomaten sowie einer bislang eher wenig genutzten Schließfachanlage neben dem Rückgabeautomaten am Gammertinger Rathaus, will nun das Team der Stadtbücherei Gammertingen für seine bestehenden, aber auch neuen Büchereikunden nutzen. „Wer noch keinen Büchereiausweis in Gammertingen oder Winterlingen besitzt, kann einfach bei uns in Gammertingen zu den bisherigen Öffnungszeiten anrufen oder uns rund um die Uhr eine E-Mail senden. Wir richten das Kundenkonto und einen Ausweis, dessen Nummer auch der Zugangscode im elektronischen Online-Katalog ist, ein“, erklärt Stefan Bihler.

Über die städtische Homepage unter www.gammertingen,de gelangt man in der Rubrik „menschlich / Freizeit und Kultur“ auf die Seite der Stadtbücherei. Von dort geht es mit Klick auf den Onlinebutton oder direkt auf www.opac.rz-kiru.de/gammertingen in den Online-Katalog der Stadtbücherei Gammertingen und der Zweigstelle Winterlingen. Dort kann man seinen eigenen Ausleihbestand einsehen oder aus den angebotenen Medien etwas auswählen und vorbestellen. Das Büchereiteam wird mit dem Kunden per E-Mail oder Telefon in Kontakt treten und die Medien zur Abholung in der Schließfachanlage am Gammertinger Rathaus bereitlegen. Mahngebühren fallen laut Bihler während der Corona-Schließzeit nicht an.