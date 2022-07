„Axion Esti“ von Mikis Theodorakis wird in Gammertingen aufgeführt

Vier Musikensembles und vier Vokalsolisten und -solistinnen haben sich unter der Leitung von Dirigent Martin Künstner zusammengetan, um ein Monumentalwerk der Musikgeschichte auf die Bühnen der Region zu bringen: „Axion Esti“, das große Volksoratorium des griechischen Komponisten Mikis Theodorakis, basiert auf der Dichtung „To Axion Esti“ seines Zeitgenossen und Literaturnobelpreisträgers Odysseas Elytis, der bis 1959 zehn Jahre an seinem Hauptwerk arbeitete. Von Theodorakis selbst als „Bibel des griechischen Volkes“ bezeichnet und 1964 in Griechenland uraufgeführt, beschreibt Elytis‘ hymnische Dichtung den Geist und das Schicksal dieser Nation. Die drei Teile „Genesis”, „Passion” und „Axion Esti” stehen dabei nicht nur für das Leben und Leiden des griechischen Volkes in seiner wechselhaften Geschichte, sondern gleichsam für Geburt, Leben, Leiden, Tod und Unsterblichkeit – Themen, die alle Menschen verbinden.

Am Wochenende vom 22. bis 24. Juli wird das Oratorium dreimal aufgeführt werden: in Tübingen, Gammertingen-Mariaberg und Reutlingen. Der KonzertChorReutlingen und der Philharmonia Chor Reutlingen verschmelzen zu einem gewaltigen Klang. Die beiden Orchester illustrieren Theodorakis’ ganz eigenen Musikstil, der die klassische Kompositionslehre mit Elementen der griechischen Volksmusik verbindet: neben dem klassischen Ebinger Kammerorchester musizieren Nikos Hatziliadis und ein Gitarrenensemble auf traditionellen griechischen Instrumenten. Die aus der Region stammenden Vokalsolisten Matthias Bein (Bariton), Sängerin Mirjam Kapelari kehren von ihren üblichen Wirkungsorten für diese Konzerte zurück in die Heimat und werden von Sprecher Wolfgang Alber begleitet. Ein musikalisches Großprojekt, das die Region verbindet und griechische Klänge open-air in die Sommernächte trägt.

Am Samstag, 23. Juli, wird das Werk um 19.30 Uhr im Kreuzgarten des ehemaligen Klosters Mariaberg zu Ehren des 175. Jubiläums der diakonischen Einrichtung Mariaberg aufgeführt. Den Abschluss bildet das Konzert im Garten der Christuskirche Reutlingen am Sonntag, den 24. Juli um 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 25 Euro und 12,50 Euro ermäßigt (Schüler ab 8 Jahren, Studierende, Menschen mit Schwerbehindertenausweis) an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab einer Stunde vor Konzertbeginn. Karten für das Konzert in Mariaberg können vorab nur unter Tel. 07124/92 32 18 reserviert oder an der Abendkasse dort gekauft werden.