Autounfall auf B 313 bei Gammertingen – Zwei junge Frauen werden schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der B 313 zwischen Bronnen und Mariaberg wurden zwei junge Frauen schwer verletzt.

Aus noch ungeklärtem Grund ist eine 18-Jährige Autofahrerin am Montagmittag gegen 12 Uhr von der Straße abgekommen. Laut Polizei war die junge Frau zusammen mit eine 17-jährigen Beifahrerin in Richtung Bronnen unterwegs, als sie im Bereich einer Linkskurve nach rechts auf das Bankett abkam. Die 18-Jährige habe versucht gegenzulenken, so die Polizei. Doch ihr Wagen kam ins Schleudern, brach aus, prallte schließlich gegen eine Felswand und überschlug sich mehrfach.

Die Fahrerin und die 17-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden am Auto der 18-Jährigen schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Gammertingen und die Werksfeuerwehr Mariaberg waren mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten am Montagmittag vorübergehend gesperrt bleiben.