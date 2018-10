Autorin beantwortet kluge Kinderfragen in der Bücherei

Auf Einladung der Stadtbücherei Gammertingen und des Regierungspräsidiums Tübingen hat Kinderbuchautorin Suza Kolb gestern Morgen zahlreiche Schülerfragen beantwortet – und den Kindern in der Bücherei etwas vorgelesen.

Seit 20 Jahren steht die Maus Frederick aus dem Bilderbuch von Leo Lionni in Baden-Württemberg für Leseförderung, die Spaß macht. Aus dem Frederick-Tag wurde im Laufe der Jahre eine ganze Woche. Aus dieser wiederum wurden zwei Wochen, in denen Autoren oder Schauspieler Lust auf Geschichten aller Art machen. Auch die Stadtbücherei Gammertingen beteiligt sich jedes Jahr an diesem Literatur-Lese-Fest.

Bibliotheksleiter Stefan Bihler begrüßte die Kinder der zweiten Klasse und ihre Lehrerinnen am Donnerstag zur Lesung mit Suza Kolb, die in der Nähe von Bamberg wohnt und auf einer Tour in kurzer Zeit insgesamt 16 Lesungen absolviert. Dass Schreiben und Vorlesen eine Leidenschaft von ihr ist, konnte sie ihrem aufmerksamen Publikum schon nach kurzer Zeit vermitteln.

Illustrationen auf der Leinwand

Neben den Büchern hatte Suza Kolb auch ihren „fast lebensgroßen“ Stoff-Sitz-Esel Ferdinand mitgebracht. Ein Esel, der gerne ein Pferd wäre, ist auch der Held ihrer Serie „Pferdinand“. Mit Laptop und Beamer warf Kolb die Illustrationen ihrer Geschichten auf eine Leinwand.

Erst lernten die Kinder die handelnden Tiere und Menschen kennen, dann las die Autorin aus ihrem vierten Buch der Serie vor, was es mit dem „Ritterpferd mit Eselsohren“ auf sich hat. Zwischendurch stellte sie Fragen, wollte wissen, wozu man eine Katze auf einer Burg gebrauchen kann. Na, klar: zum Mäusefangen. Wozu einen Hund? Zum Wecken! Eine Ziege? Zum Angreifen! Märchenmotive und Wissenswertes wurden erzählerisch spannend in die Geschichte eingebunden. Ihre Mädchenfigur will lieber Ritter als Burgfräulein spielen. Auch das verstanden die kleinen Zuhörer.

Nach der Rittergeschichte setzte sich Suza Kolb eine Weihnachtsmütze auf: „Stellt euch vor, es ist eisig kalt.“ Dann las sie aus dem jüngsten und bald zur Jahreszeit passenden Band der Reihe. Im Anschluss stellten die Zweitklässler kluge Fragen, etwa nach dem Realitätsgehalt der Geschichten. Die Autorin, die selbst zwei echte Esel hat und weiß, wie sich diese Tiere verhalten, antwortete: „Pferdinand ist erfunden, aber ich schreibe mir immer Ideen und Beobachtungen auf.“ Ob sie die Bilder selbst malt? „Nein, die Illustrationen stammen von Carola Sieverding.“

Seit der vierten Klasse („Die Schule ist der Ort, an dem man seine erste Erzählung schreibt“) erfinde sie Geschichten, erzählte Suza Kolb. Eigentlich schreibe sie immer, acht Stunden an sieben Tagen. „Und wenn du zwischendurch aufhörst – wie kannst du dir merken, was du schon geschrieben hast?“ Kolb verriet, dass sie auf einer Zeitschiene aufschreibe, welches Abenteuer wo steht. Am Schluss gab es für die beiden Klassen je ein Plakat und für jeden Schüler eine Postkarte.

Die Lehrerinnen konnten noch ein Porträtfoto mit den Kindern und dem Esel Ferdinand machen und bedankten sich: „So eine Lesung versüßt den Kindern den Schulalltag.“ Zusätzlich trägt es ganz im Sinne der Maus Frederick dazu bei, das Lesen, Erzählen und Schreiben auf unterhaltsame Weise zu fördern.