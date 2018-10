Autofahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Eine 24-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Gammertingen schwer verletzt worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Freitag mitteilte, hatte die Frau gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung der Landesstraße 253 mit der Kreisstraße 8201 gewartet, um vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge passieren zu lassen. Als ein von Inneringen kommender, nicht bekannter Verkehrsteilnehmer nach rechts auf die Landesstraße 253 in Richtung Zwiefalten einbog, wollte die Smart-Fahrerin nach links auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei übersah sie hinter dem abbiegenden Fahrzeug einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Jeep-Fahrer, der geradeaus in Richtung Trochtelfingen fuhr. Obwohl der 57-Jährige noch versuchte auszuweichen, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Jeep rutschte samt Anhänger nach links von der Straße und in einen Straßengraben. Der Smart rutschte an den rechten Fahrbahnrand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Rettungsdienst brachte die 24-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.