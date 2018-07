Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von etwa 20 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der L 253 zwischen Feldhausen und Kettenacker. Laut Polizei bekam eine 61-jährige Toyota-Fahrerin in einer lang gezogenen Rechtskurve gesundheitliche Probleme und geriet auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte rechtzeitig ausweichen. Die ihm nachfolgende Opel-Fahrerin aber stieß mit dem Wagen zusammen. Die 61-Jährige Toyota-Faherin wurde an der Unfallstelle behandelt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.