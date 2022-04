Autofahrer verweigert Drogentest

Weil er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, stoppten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen den Fahrer eines Ford an einer Kontrollstelle in der Sigmaringer Straße. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit beim Fahrzeuglenker zudem Anzeichen dafür fest, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Da der Ford-Fahrer einen Drogentest verweigerte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, erwarten den Fahrer ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.