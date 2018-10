Autofahrer prallt gegen einen Tank

Sachschaden in Höhe von 4000 Euro ist bei einem Unfall am Sonntagabend in Gammertingen entstanden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Montag mitteilte, bog ein 19-jähriger Autofahrer gegen 22 Uhr von der Bundesstraße 32 auf die Landesstraße 275 ab. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach er den Zaun eines Firmengrundstücks und prallte mit seinem Wagen gegen einen Tank. Der 19-Jährige blieb unverletzt, sein Auto musste aufgeladen und abtransportiert werden.