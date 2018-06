Autofahrer bettelt um Tankgeld

Mit dem Ziel, Tankgeld zu erbetteln, hat sich am Montag gegen 15.15 Uhr ein Mann in der Nähe des Parkplatzes Hettingen-Gammertingen an den Straßenrand gestellt. Er versuchte, die vorbeifahrenden Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen, um die jeweiligen Autofahrer um Bargeld anzubetteln. Hierbei berichtete der Südosteuropäer, sein Tank sei leer, und er könne seine Weiterfahrt nicht fortsetzten, da er über keine Barmittel mehr verfüge. Eine sofort eingeleitete Überprüfung durch die Polizei verlief ohne Erfolg, da der Mann sich bereits von der Örtlichkeit entfernt hatte.